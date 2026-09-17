【3日間限定】かわいすぎる！お月見限定チーズケーキがモロゾフから登場

モロゾフは、9月23日から25日限定で全国の洋生菓子販売店舗にて「お月見デンマーククリームチーズケーキ」を発売します。

今年も登場！「お月見デンマーククリームチーズケーキ」

モロゾフでは昨年に引き続き、お月見限定スイーツを展開します。

▲「お月見デンマーククリームチーズケーキ」（1512円）

3日間限定で販売される「お月見デンマーククリームチーズケーキ」は、モロゾフ人気のデンマーククリームチーズケーキに、ホワイトチョコレートパウダーでお月様を見上げているかわいらしいうさぎを描いたケーキです。

デンマーク産クリームチーズのコクとレモンの風味を味わえる、しっとりとした食感のチーズケーキだそうですよ。

直径は約170ｍｍ（容器含む）です。

プリンもお月見デザインに！

モロゾフ人気のカスタードプリンもお月見デザインで登場します。

▲「カスタードプリン」（411円）

たまごの力だけで固めた、なめらかで優しい味わいのプリンです。素材のもつ自然なおいしさを大切にしたモロゾフを代表するカスタードプリンが、お月見仕様の天面キャップで期間限定販売されます。

チェックは早めに！

2026年の中秋の名月は9月25日。秋の夜長を楽しむお月見にぴったりのスイーツで、家族や大切な人とのひとときを過ごしたいですね。

とにかくデザインがかわいいチーズケーキは、なくなり次第終了となります。



モロゾフは人気商品は夕方〜夜になると売り切れているのをよく見かけます。今回も早めのチェックが良さそうですね！

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年9月23日

・終了日：2026年9月25日