ファミチキ×コーラの最強タッグ、一緒に買うと100円引き！ 45周年企画がアツい

ファミリーマートは9月15日より対象のコカ･コーラ商品とホットスナックをセットで購入すると、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを実施しています。9月28日まで。
ファミチキ＋コーラで100円引き、9月28日まで！
対象のコカ･コーラ商品とホットスナックを1点ずつセットで購入するごとに、合計価格（税込）から100円引きとなります。
対象となるコカ･コーラ商品は「コカ･コーラ」「コカ･コーラ ゼロ」「コカ･コーラ プラス」の3商品です。
ホットスナックの対象商品は、「ファミチキ」「ファミチキ（レッド）」「スパイシーチキン」「クリスピーチキン（プレーン）」の4商品です。
さらに、対象のセットを購入すると、ホットスナックにも使える「サラダエレガンス」味のシーズニングがもらえます。シーズニングはなくなり次第終了です。
■キャンペーン概要
期間：9月15日～28日
内容：対象のコカ・コーラ商品いずれか1本＋対象のチキンいずれか1個のセット購入で100円引き
対象商品：
・対象のコカ･コーラ商品
コカ・コーラ 500ml 189円
コカ・コーラゼロ 500ml 189円
コカ・コーラプラス 470ml 189円
・対象のホットスナック商品
ファミチキ 248円
ファミチキ（レッド） 258円
スパイシーチキン 220円
クリスピーチキン（プレーン） 198円
100円引き＋シーズニングももらえる！
コカ･コーラとファミチキなどのホットスナックを一緒に楽しみたいときに、100円引きになるうれしいキャンペーンが実施中です。さらにシーズニングももらえるので、対象商品を組み合わせて楽しみたいところです。
対象期間は9月28日まで。この機会にファミリーマートでおトクなセットを試してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
・開始日：2026年9月15日
・終了日：2026年9月28日
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