かつ丼・カツカレーが100円引き！ ゆで太郎「かつ祭り」開催中、“倍盛”も登場

そばチェーン「ゆで太郎」は9月30日まで、人気のかつメニューをお得に楽しめる「かつ祭り」を開催しています。

期間中は、かつ丼やカツカレーのセット4品を通常価格から100円引きで提供するほか、具材を通常の2倍にしてごはんを大盛にした「倍盛」メニューも期間限定で販売します。

対象店舗は、ゆで太郎の各店舗（一部店舗を除く）です。テイクアウトも対象となりますが、一部メニューとそばは対象外です。

人気のかつメニュー4品が100円引き！

9月30日までの期間中、「かつ丼」「カツカレー」をセットにした対象メニューが100円引きとなります。

▲ミニかつ丼セット 通常950円→850円

▲ミニカツカレーセット 通常950円→850円

▲満腹かつ丼セット 通常1170円→1070円

▲満腹カツカレーセット 通常1170円→1070円

アタマ2倍・ごはん大盛の期間限定メニューも登場！

今回の「かつ祭り」では、アタマ2倍・ごはん大盛の特別メニュー「倍盛」も登場します。具材を通常の2倍にしたかつ丼とカツカレーを、そばと一緒に楽しめるセットです。

▲倍盛 鍋かつ丼セット 1500円

※単品の「倍盛 鍋かつ丼」は1300円

▲倍盛 鍋カツカレーセット 1500円

※単品の「倍盛 鍋カツカレー」は1300円

そばもかつもガッツリ食べられる！

人気のかつ丼やカツカレーのセットが、期間限定で100円引きになるのはうれしいですね！

さらに「倍盛」も登場するので、しっかり食べたい人はこちらも要チェック。この機会にゆで太郎で、かつメニューをお得に楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月1日

・終了日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。