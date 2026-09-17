かつ丼・カツカレーが100円引き！ ゆで太郎「かつ祭り」開催中、“倍盛”も登場

そばチェーン「ゆで太郎」は9月30日まで、人気のかつメニューをお得に楽しめる「かつ祭り」を開催しています。
期間中は、かつ丼やカツカレーのセット4品を通常価格から100円引きで提供するほか、具材を通常の2倍にしてごはんを大盛にした「倍盛」メニューも期間限定で販売します。
対象店舗は、ゆで太郎の各店舗（一部店舗を除く）です。テイクアウトも対象となりますが、一部メニューとそばは対象外です。
人気のかつメニュー4品が100円引き！
9月30日までの期間中、「かつ丼」「カツカレー」をセットにした対象メニューが100円引きとなります。
▲ミニかつ丼セット 通常950円→850円
▲ミニカツカレーセット 通常950円→850円
▲満腹かつ丼セット 通常1170円→1070円
▲満腹カツカレーセット 通常1170円→1070円
アタマ2倍・ごはん大盛の期間限定メニューも登場！
今回の「かつ祭り」では、アタマ2倍・ごはん大盛の特別メニュー「倍盛」も登場します。具材を通常の2倍にしたかつ丼とカツカレーを、そばと一緒に楽しめるセットです。
▲倍盛 鍋かつ丼セット 1500円
※単品の「倍盛 鍋かつ丼」は1300円
▲倍盛 鍋カツカレーセット 1500円
※単品の「倍盛 鍋カツカレー」は1300円
そばもかつもガッツリ食べられる！
人気のかつ丼やカツカレーのセットが、期間限定で100円引きになるのはうれしいですね！
さらに「倍盛」も登場するので、しっかり食べたい人はこちらも要チェック。この機会にゆで太郎で、かつメニューをお得に楽しんでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月1日
・終了日：2026年9月30日
※価格は税込み表記です。
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