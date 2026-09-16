ガッツリ食べたい日に「デカうま」！ 日清の油そば12個がAmazonで16％オフ

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「日清デカうま 油そば カップ麺 157g×12個」が

Amazonで16％オフ

「日清デカうま 油そば カップ麺 157g×12個」が、現在Amazonでセール価格になっています。

参考価格2,255円のところ、16％オフの1,891円で販売されています。1個あたり約158円となっています。

「日清デカうま 油そば カップ麺」の特徴

Amazon商品ページより

日清食品「日清デカうま 油そば カップ麺」は、にんにくを練り込んだ極太麺にリニューアルした油そばです。醤油だれをベースに、豚の旨みと香り立つごま油をきかせた豚コク醤油だれを合わせています。

麺は130gの大盛麺で、内容量は1食157gです。調理する際は液体ソースを取り出して熱湯を注ぎ、5分待ってから湯切りします。最後に液体ソースをかけ、よく混ぜ合わせれば完成です。

まとめ：大盛の油そばを12個まとめてストック！

「日清デカうま 油そば カップ麺 157g×12個」が、Amazonで参考価格2,255円から16％オフの1,891円になっています。

大盛麺130gの油そばをストックしておきたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。