毎日違うワインで乾杯！ 世界11ヵ国の赤白ワイン375ml×24本が10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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世界11ヵ国のワイン24種セットがAmazonタイムセールに登場

「世界のワイン ハーフボトル 24本×375ml」は、世界11ヵ国から直輸入した赤ワイン16本、白ワイン8本の全24種類をセットにした商品です。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格1万2,980円のところ、10％オフの1万1,682円で販売されています。375mlのハーフボトルが24本入っており、1本あたり約487円です。

「世界のワイン ハーフボトル 24本×375ml」の特徴

Amazon商品ページより

「世界のワイン ハーフボトル 24本×375ml」は、11ヵ国から直輸入したワインをセットにした商品です。

フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、モルドバ、南アフリカ、ハンガリー、オーストリア、ブルガリア、オーストラリア、チリのワインが入っています。

赤ワイン16本、白ワイン8本の全24種類で、容量はそれぞれ375mlのハーフボトルです。一人暮らしや少人数での飲み比べに適したサイズとされており、開封後の酸化を気にせず、毎日異なるワインを楽しめるとしています。

ソムリエとスタッフによるダブルフィルターで厳選した商品で、アドベントカレンダー式パッケージで届けられます。なお、すべてアルコール度数15％未満としています。

まとめ：24種類のワインを少しずつ楽しむセットがセール中！

「世界のワイン ハーフボトル 24本×375ml」が、Amazonタイムセールで過去価格1万2,980円から10％オフの1万1,682円になっています。1本あたり約487円で、赤16本と白8本の全24種類をまとめて購入できます。

いろいろな種類のワインを少しずつ飲み比べたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。