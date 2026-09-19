東京ゲームショウ2026、21日（月）は中止決定　20日（日）は予定どおり【TGS2026特集】

連休に入り、引き続き盛り上がりを見せる「東京ゲームショウ2026」だが、台風の接近による交通機関の影響、来場者・関係者が帰宅困難になる可能性を考慮し、9月21日（月）は開催中止が決定された。

史上最長の5日間開催が話題になっていたゲームショウだが、台風直撃の予想もある中、今回の決定はやむないところだろう。なお、20日（日）については現時点では通常どおりの開催が計画されている。