東京ゲームショウ2026レポート 第117回
東京ゲームショウ2026、21日（月）は中止決定 20日（日）は予定どおり【TGS2026特集】
2026年09月19日 17時20分更新
連休に入り、引き続き盛り上がりを見せる「東京ゲームショウ2026」だが、台風の接近による交通機関の影響、来場者・関係者が帰宅困難になる可能性を考慮し、9月21日（月）は開催中止が決定された。
史上最長の5日間開催が話題になっていたゲームショウだが、台風直撃の予想もある中、今回の決定はやむないところだろう。なお、20日（日）については現時点では通常どおりの開催が計画されている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第116回
PCちぃたん☆が世界大会優勝のプロゲーマー・ときどに『スト6』で挑戦！ 宇野昌磨はPCを抱えて氷上スピン【TGS2026特集】
-
第115回
PCGALLERIAから登場の「ストリートファイター6」コラボモデルはオリジナルイラストをこだわってPCにデザインした注目製品【TGS2026特集】
-
第114回
PC「ゲームも、クリエイティブも、AIも。」 日本のハイパフォーマンスPCの世界をリードする！ GALLERIAがアピール【TGS2026特集】
-
第113回
トピックスバンナムブースはガンダムで入場規制レベルの熱気！ さすがの大盛況！【TGS2026特集】
-
第112回
トピックスまさかのゲームで復活。『キャッ党忍伝てやんでえ』が2D横スクロール化【TGS2026特集】
-
第111回
トピックス『空の軌跡 the 2nd』に登場する実物大の武器が大迫力！ 本気で重い！【TGS2026特集】
-
第110回
トピックスカプコンブースは裏手に回れ！ Switch 2版『モンハンワイルズ』を遊びつつモンスターの“実物サイズ”に圧倒
-
第109回
トピックス「ぶいすぽっ！」と『ストファイ6』コラボのレバーレスコントローラーが美しい……【TGS2026特集】
-
第108回
トピックスモノクマ相手に「論破ッ！」『スーパーダンガンロンパ2×2』の世界で記念撮影できるぞ【TGS2026特集】
-
第107回
トピックスレトロRPGがいっぱい！ キラキラ光る“カセット風展示”にテンション爆上がり【TGS2026特集】
- この連載の一覧へ