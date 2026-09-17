ジンオウガからマイクラまで！ Secretlabのコラボチェアがゲーム部屋に欲しすぎる【TGS2026特集】

ゲームにハマっているなら、身の回りの家具もゲーム仕様にしてみるのもいいかもしれない。たとえば、イスから変えてみるとか……。

Secretlabブースでは、同社のゲーミングチェアを多数展示。なかでもひときわ目を引いたのが、『モンスターハンター』のジンオウガをモチーフにしたモデルだ。

ゲーミングチェアというと、機能性や座り心地に注目しがちだが、Secretlabは見た目の楽しさもいい感じ。ゲーム作品の世界観をデザインに落とし込んだモデルは、単なるイスというより、ゲーム部屋を彩るインテリアのひとつとして選びたくなる。

さらに会場では、『Minecraft』をモチーフにしたモデルも発見。ジンオウガのような迫力あるデザインとはまた方向性が異なり、こちらはポップで親しみやすい雰囲気。好きなゲームに合わせてチェアまで選べるのは、コラボモデルならではの楽しさだ。

毎日座るゲーミングチェアだからこそ、性能だけでなく“推し作品”で選ぶのもアリ。自分のゲーム部屋をもっと作品色に染めたい人なら、つい立ち止まって眺めたくなるブースだろう。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！