モンハン、FF、エスコン8……注目作だらけで整理券が消えた!? SIEブースの人気がすごい【TGS2026特集】

注目作がズラリ！ しかし試遊整理券は早くも終了……!?

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのブースは、入った瞬間から見どころ満載！ レゴブロックで作られた懐かしの初代PlayStationをはじめ、『Marvel's Wolverine』の世界観を楽しめるフォトスポット、『グランド・セフト・オートVI』をモチーフにした限定版DualSenseワイヤレスコントローラーなど、思わず写真を撮りたくなる展示が並んでいた。

そして、やっぱり気になるのが試遊コーナー。『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』『FINAL FANTASY VII REVELATION』『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』『Marvel's Wolverine』という、名前を見ただけでも並びたくなる注目作を実際にプレイできる。

……ところが、人気はとんでもないことになっていた。取材した12時ごろには、筆者が確認した範囲では試遊用の整理券はすでに配布終了。さすがSIEブース、みんな動くのが早い！

とはいえ、キャンセルなどが発生した場合には空きが出る可能性もあるため、どうしても遊びたいタイトルがある人はブース周辺の案内をチェックするという手段も……。展示を見るだけでかなり楽しめるが、目の前に『モンハン』や『エースコンバット8』があると、やっぱり触りたくなる！

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