東京ゲームショウ2026レポート 第11回
モンハン、FF、エスコン8……注目作だらけで整理券が消えた!? SIEブースの人気がすごい【TGS2026特集】
2026年09月17日 12時20分更新
注目作がズラリ！ しかし試遊整理券は早くも終了……!?
ソニー・インタラクティブエンタテインメントのブースは、入った瞬間から見どころ満載！ レゴブロックで作られた懐かしの初代PlayStationをはじめ、『Marvel's Wolverine』の世界観を楽しめるフォトスポット、『グランド・セフト・オートVI』をモチーフにした限定版DualSenseワイヤレスコントローラーなど、思わず写真を撮りたくなる展示が並んでいた。
そして、やっぱり気になるのが試遊コーナー。『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』『FINAL FANTASY VII REVELATION』『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』『Marvel's Wolverine』という、名前を見ただけでも並びたくなる注目作を実際にプレイできる。
……ところが、人気はとんでもないことになっていた。取材した12時ごろには、筆者が確認した範囲では試遊用の整理券はすでに配布終了。さすがSIEブース、みんな動くのが早い！
とはいえ、キャンセルなどが発生した場合には空きが出る可能性もあるため、どうしても遊びたいタイトルがある人はブース周辺の案内をチェックするという手段も……。展示を見るだけでかなり楽しめるが、目の前に『モンハン』や『エースコンバット8』があると、やっぱり触りたくなる！
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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