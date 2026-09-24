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東京ゲームショウ2026レポート 第123回

マザーボードからバッグまで、「ROG XBOX Ally X20」も注目だ

ASUS ROGへの愛が試される!? ROG20周年記念「ROG Edition 20」フォトレポート【TGS2026特集】

2026年09月24日 19時00分更新

文● 藤田忠　編集●ASCII

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　東京ゲームショウ2026の会場には、今年も最新のゲーミングデバイスや注目製品がずらりと並んだ。なかでもROGブースで大きな注目を集めていたのが、ROGの20周年を記念した製品シリーズ「ROG Edition 20」と、ポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」だ。開場直後から試遊機の周りには多くの来場者が集まり、ひときわ熱気のあるコーナーとなっていた。

　注目製品が並んだROGブースを、写真たっぷりで振り返っていこう。

デザインも性能もプレミアム
ROG 20周年を記念した「ROG Edition 20」

「ROG Edition 20」は設立20周年を記念した限定特別モデル

　「ROG Edition 20」は、ブランド設立20周年を記念した限定特別モデル（アニバーサリーモデル）だ。ブースでは、マザーボードやビデオカード、ゲーミングルーターまで、節目を飾る多彩な製品群を展示していた。

総額200万円を超える「ROG Edition 20」シリーズで組んだPCなど、「ROG Edition 20」シリーズが勢ぞろいしていた

ROG好きな自作erが惹かれるオープンフレームPCケース「ROG GR20 Edition 20」で組まれた「ROG Edition 20」PC。「ROG Edition 20」のPCパーツだけでも、総額208万9380円になる

PCケース「ROG GR20 Edition 20」。ゴールドカラーのアクセントと、ROGエンブレムの大きなオブジェが目を引く

PCケースだけも欲しいと思ったが、価格がね……（約13万円）

X870Eチップセットを搭載したマザーボード「ROG Crosshair X870E Edition 20」。電源回路やM.2スロットカバーを水冷化されているプレミアムな1枚となっている

Edition 20仕様のフォトフレームとボトムカバーが付属している

約120万円のGeForce RTX 5090 32GB GDDR7を搭載した「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」

RTX 5090だけでも所有感は満たされるが、6.67型のL字型AMOLEDパネルや4スロット占有ヒートシンク、基板が見えるガラスバックプレートで、さらに増すことは確実だ

26.5型OLEDパネル採用のWQHDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20」や、マウスパッド「ROG Scabbard II XXL Edition 20 Gaming Mouse Pad」など、ゲームデバイス関連はすでに発売されている

「ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20」の背面も、基板を模したデザインが覗けるスケルトンカバーを採用している

ゲーミングキーボード「ROG Azoth Extreme Edition 20 Gaming Keyboard」、マウス「ROG Harpe II Extreme Edition 20 Gaming Mouse」

トップがブラックのキーとスケルトンキー、LEDの発光、エッジがゴールドなカバーで、素直にコレはカッコいい！と思った

キーキャップの「ROG Keycap Mystery Box Edition 20」。ROGのゲームパッドやマウス、ヘッドセット、チェア、キーボードを模した5種類と、ROGエンブレムの計6種類がセットだ

1/48の確率で入っているROGエンブレムが、右側のバージョンになるという

いずれのキーキャップも精巧な作りで、ROGの製品と特徴が備わっている。写真はキーボードで、2つのキーキャップに分割されている

CPUにIntel Core Ultra 9 290HX Plus、ビデオカードにGeForce RTX 5090 Laptop 24GB GDDR7を搭載した「ROG NUC 16 Edition 20」。10月2日から、ASUS Store限定で発売予定で、価格は120万円

従来モデルの「ROG NUC 16」もあった。こちらは11月ごろから順次販売予定だ

最大2万4433Mbpsの通信速度に対応したクアッドバンドWi-Fi7ゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BE98 Edition 20」。ブラック＆ゴールドデザインが映える

Wi-Fi8に対応したクアッドバンドゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BN98」

、Wi-Fi7のトライバンドゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BE19000AI」

国内では発売未定のゲーミングPCケース「ROG G1000 Edition 20」。アニメーションなどをフロントとサイドパネルに映し出すRGB LED内蔵のホログラムファンシステム「AniMe Holo」を搭載する

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