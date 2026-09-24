東京ゲームショウ2026の会場には、今年も最新のゲーミングデバイスや注目製品がずらりと並んだ。なかでもROGブースで大きな注目を集めていたのが、ROGの20周年を記念した製品シリーズ「ROG Edition 20」と、ポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」だ。開場直後から試遊機の周りには多くの来場者が集まり、ひときわ熱気のあるコーナーとなっていた。

注目製品が並んだROGブースを、写真たっぷりで振り返っていこう。

デザインも性能もプレミアム

ROG 20周年を記念した「ROG Edition 20」

「ROG Edition 20」は、ブランド設立20周年を記念した限定特別モデル（アニバーサリーモデル）だ。ブースでは、マザーボードやビデオカード、ゲーミングルーターまで、節目を飾る多彩な製品群を展示していた。