東京ゲームショウ2026レポート 第123回
マザーボードからバッグまで、「ROG XBOX Ally X20」も注目だ
ASUS ROGへの愛が試される!? ROG20周年記念「ROG Edition 20」フォトレポート【TGS2026特集】
2026年09月24日 19時00分更新
東京ゲームショウ2026の会場には、今年も最新のゲーミングデバイスや注目製品がずらりと並んだ。なかでもROGブースで大きな注目を集めていたのが、ROGの20周年を記念した製品シリーズ「ROG Edition 20」と、ポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」だ。開場直後から試遊機の周りには多くの来場者が集まり、ひときわ熱気のあるコーナーとなっていた。
注目製品が並んだROGブースを、写真たっぷりで振り返っていこう。
デザインも性能もプレミアム
ROG 20周年を記念した「ROG Edition 20」
「ROG Edition 20」は、ブランド設立20周年を記念した限定特別モデル（アニバーサリーモデル）だ。ブースでは、マザーボードやビデオカード、ゲーミングルーターまで、節目を飾る多彩な製品群を展示していた。
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