東京ゲームショウ2026レポート 第44回
公道を走ったら次は月面!? フォーラムエイトのシミュレーターがスケールでかすぎ【TGS2026特集】
2026年09月17日 16時50分更新
公道を走った次は月面へ!?
フォーラムエイトのシミュレーターがスケールでかすぎ
フォーラムエイトのブースでは、さまざまな環境を再現したシミュレーターを展示。公道を走るドライビングシミュレーターから、月面を走行するローバーのシミュレーション、さらにはVRによる宇宙空間体験まで、かなり振り幅の大きな内容となっていた。
いつもの道路を走る感覚から一転、月面や宇宙へ――というスケール感はなかなか強烈で、「シミュレーターってここまでできるのか」と思わされる。ゲーム感覚で触れつつ、現実には簡単に体験できない環境を疑似体験できるのが面白い。
さらに会場には、「ゼンマイ」と呼ばれる独自ロボットも展示。シミュレーターだけでなく、ロボットまで登場するあたりがフォーラムエイトらしいところ。公道、月面、宇宙、そしてロボットと、ブース内を見て回るだけでも次々と違うテーマが飛び込んでくる。
ゲーム展示が中心のTGS会場にあって、現実世界のシミュレーション技術を前面に出した展示はなかなか異色。遊びながら最新技術にも触れられる、ちょっと知的好奇心をくすぐるブースだった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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