歴代最大の出展社数、また4日間の総来場者数は25万7642人を記録し、盛り上がった「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）。運の悪いことに台風接近の影響で最終日21日の開催は中止となってしまったが、その無念さを晴らすべく、今年も恒例のコンパニオン／公式コスプレイヤーの写真をドドッと掲載します。

揃いも揃って素晴らしいビジュだらけなので、連休開けの憂鬱な気分を思う存分に吹き飛ばそう！