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東京ゲームショウ2026レポート 第122回

総勢100名以上をドーンとお届け！

TGS2026を彩ったコンパニオン／公式コスプレイヤーを一挙掲載美麗な！ビジュを堪能して気分をアゲてこ♪【TGS2026特集】

2026年09月23日 14時00分更新

文● 馬波レイ　編集●ミヤザキ（ASCII）

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　歴代最大の出展社数、また4日間の総来場者数は25万7642人を記録し、盛り上がった「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）。運の悪いことに台風接近の影響で最終日21日の開催は中止となってしまったが、その無念さを晴らすべく、今年も恒例のコンパニオン／公式コスプレイヤーの写真をドドッと掲載します。

　揃いも揃って素晴らしいビジュだらけなので、連休開けの憂鬱な気分を思う存分に吹き飛ばそう！

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