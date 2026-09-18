東京ゲームショウ2026レポート 第103回
『ドラクエ』『幻想水滸伝』『サクラ大戦』も！ ゲーム史30年の思いが詰まった色紙がズラリ【TGS2026特集】
2026年09月18日 15時40分更新
クリエイターたちから「TGS30周年おめでとう！」
東京ゲームショウが始まったのは1996年。それから30年――。TGS2026の会場では30周年を記念し、ゲームクリエイターや開発チームから寄せられたメッセージ入りの色紙を集めた特別展示「30周年 ゲームメーカーからのアニバーサリーメッセージ」が実施されている。
展示場所は幕張メッセ10ホール2階。各メーカーやゲームにゆかりのあるクリエイター、開発チームから届けられた色紙が一堂に集まり、それぞれのイラストやメッセージでTGS30周年を祝っている。TGS公式によると、展示された色紙は30周年特設ページでも公開される予定だ。
色紙を眺めていると、これまでのTGSとともに歩んできたゲームの歴史そのものが見えてくるよう。会場では『ドラゴンクエスト』『幻想水滸伝』『サクラ大戦』など、長年ゲームファンに親しまれてきたタイトルにまつわる色紙も確認できた。
『ドラクエ』『幻想水滸伝』『サクラ大戦』……思わず足が止まる
とくに長年ゲームを遊んできた人なら、タイトル名を見つけるだけでもちょっとグッとくるはず。最新ゲームの巨大ブースやド派手なステージとは対照的に、色紙は一枚一枚じっくり眺めるタイプの展示となっている。
それでも、手書きの文字やイラストから伝わってくるものは大きい。「あ、このゲーム遊んだな」「この作品が出た頃のTGSは……」と、自分自身のゲーム遍歴まで思い返してしまう。
東京ゲームショウは、第1回が開催された1996年から現在までのゲーム業界を振り返る「東京ゲームショウ×ゲームの歩み30年」も実施。こちらでは歴代の日本ゲーム大賞受賞作品やヒットタイトル、ゲーム業界の出来事を、その時代の流行語やヒット曲、株価、為替などとあわせて紹介している。
最新ゲームを追いかける合間に、ちょっとゲーム史を振り返ろう
今年のTGSではほかにも、30周年記念のトークステージや応援メッセージボード、フォトシェアキャンペーンなど、節目の年ならではの企画が多数用意されている。なかでもこの色紙コーナーは、ゲームを作ってきた側からTGSへ寄せられた“30周年のお祝い”を間近で見られる場所だ。
新作ゲームを試遊して、最新デバイスを触って、ステージを見て……と何かと忙しいTGS。そんな会場巡りの途中で少しだけ足を止めて、30年間積み重なってきたゲームの思い出に浸ってみるのもいい。
自分が大好きだったゲームの色紙を探すもよし、知らない作品との思わぬ出会いを楽しむもよし。TGS30周年という節目を実感できる、ゲーム好きならぜひのぞいておきたい展示だ。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第113回
トピックスバンナムブースはガンダムで入場規制レベルの熱気！ さすがの大盛況！【TGS2026特集】
-
第112回
トピックスまさかのゲームで復活。『キャッ党忍伝てやんでえ』が2D横スクロール化【TGS2026特集】
-
第111回
トピックス『空の軌跡 the 2nd』に登場する実物大の武器が大迫力！ 本気で重い！【TGS2026特集】
-
第110回
トピックスカプコンブースは裏手に回れ！ Switch 2版『モンハンワイルズ』を遊びつつモンスターの“実物サイズ”に圧倒
-
第109回
トピックス「ぶいすぽっ！」と『ストファイ6』コラボのレバーレスコントローラーが美しい……【TGS2026特集】
-
第108回
トピックスモノクマ相手に「論破ッ！」『スーパーダンガンロンパ2×2』の世界で記念撮影できるぞ【TGS2026特集】
-
第107回
トピックスレトロRPGがいっぱい！ キラキラ光る“カセット風展示”にテンション爆上がり【TGS2026特集】
-
第106回
トピックス何だこの入口は……!? くぐった先で王様になれる「給食マスター！」の世界【TGS2026特集】
-
第105回
トピックスゲームショウにあの「鹿島建設」が初出展!? その理由とは……【TGS2026特集】
-
第104回
トピックス老舗オーディオメーカーがゲームショウで展示した「デカい」アレがすごい【TGS2026特集】
-
第104回
トピックス東京音響のゲーミングイヤホン、めっちゃいい感じなんだが【TGS2026特集】
- この連載の一覧へ