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東京ゲームショウ2026レポート 第114回

「ゲームも、クリエイティブも、AIも。」 日本のハイパフォーマンスPCの世界をリードする！ GALLERIAがアピール【TGS2026特集】

2026年09月18日 22時25分更新

文● 加藤肇、ASCII　編集● ASCII

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GALLERIA

コンパクトモデルやFFコラボモデルなど、新製品も発表された「GALLERIA」のステージ

　東京ゲームショウ2026では、サードウェーブのハイパフォーマンスPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」が展示ホール2に大規模なブースを展開。同社ブース内の18日のステージでは、同社取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO）の永井正樹氏が登壇し、GALLERIAの今後の展開について語るとともに、新製品を発表した。

GALLERIA

サードウェーブ取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO）の永井正樹氏

GALLERIAの原点とも言えるゲーム以外にも
クリエイティブやAIの領域でも取り組みを進める

　永井氏は冒頭、GALLERIAブランドには「お客様のひとりひとりがPCを使って新たな一歩を踏み出すことを支えていきたい」という思いが込められていると強調。今後も「ゲーム」「クリエイティブ」「AI」という3つの分野で、さらなる取り組みを進めていくと語った。

　GALLERIAの原点とも言えるゲーム分野では、ゲームを快適に楽しむためのハイパフォーマンスPCの販売だけでなく、各種ゲーム大会／イベントを支援してきており、今後も「eスポーツによる支援振興」や「コラボレーションによる価値創出」などを継続していくという。

　クリエイティブ分野でも、各種プロ向けソフトウェアにおける推奨環境モデルの販売や「GALLERIA × pixiv イラストコンテスト」といったイベント開催により、クリエイターが新たな表現に挑戦するための機会の提供を続けてきたと説明。これに加えて、クリエイター同士の才能や感性をかけ合わせ、新たな創造につなげる試みとしてコラボレーション企画「GALLERIA CROSSING」をスタート。同企画では、第1弾「幽艶（ゆうえん）」という作品がすでに完成しているそうだ。

GALLERIA

コラボレーション企画「GALLERIA CROSSING」による第1弾作品「幽艶（ゆうえん）」が完成

　AI分野では、急速な技術の進化によってビジネスからクリエイティブまでさまざまな領域でAI活用が広がっているなか、AI事業への投資を進めるとともに、より多くの人がAIを知り、学び、実際に活用するための機会を提供してきた。具体的には、AIセミナーの開催や全日本AIハッカソンの主催、AIアートグランプリへの協賛などで、今後もこれらの取り組みは継続していくという。

コンパクトながら高性能な「Eシリーズ」を発表
ローカルAIに適した超高性能モデルも

　続いて、この日発売されたばかりの新製品のお披露目も行なわれた。

GALLERIA

コンパクトゲーミングPCの「Eシリーズ」が発売

　今回注目したい新製品が、コンパクトモデルの「Eシリーズ」。ゲームを快適にプレイするための性能はもちろん、日々の暮らしになじむ本体サイズを両立させているのが魅力。約18Lという小型筐体でありながら、Noctua製ケースファンを6基装備することでGeForce RTX 5070 Tiカードの搭載も可能になっている。

GALLERIA

Eシリーズのコンパクトな筐体は、GALLERIAブース内に展示された実機でも確認できる

　AI開発や各種クリエイティブ作業など高負荷な処理にも応えるマルチコア性能を持つ「GALLERIA SMTRE-R59-GL」も発表。CPUに64コア／128スレッドのAMD「Ryzen Threadripper 9980X」を搭載し、最大で256GB（標準で128GB）を選択できる大容量メモリー、ネットワーク面では大容量データを高速で転送できる10GbE対応などが特長となっている。

GALLERIA

64コア／128スレッドのRyzen Threadripperを搭載した「GALLERIA SMTRE-R59-GL」は、AI開発や各種クリエイティブ作業など高い処理性能が求められる用途に最適

GALLERIA

ローカル環境でのAI活用を想定した「GALLERIA AI-Ready モデル」も同時発表。生成AIやAI開発、推論など、用途に応じた10モデルがラインアップされる

「FINAL FANTASY」シリーズ40周年記念で
シリーズ全16作をモチーフにしたコラボPC16モデルが来年登場

　そして、最後に発表されたのが「FINAL FANTASY」シリーズ40周年記念のコラボモデルだ。こちらは2027年に発売予定で、なんとシリーズ全16作それぞれをモチーフにした16モデルをラインアップ。このうち3モデルが、今回のGALLERIAブース内に展示されている。気になる人は一般公開日でぜひチェックしに行ってほしい。

GALLERIA

「FINAL FANTASY」40周年記念コラボモデルは、GALLERIAブース内に3台が展示中。10月31日と11月1日に開催される「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in TOKYO」でも展示される予定とのこと

 

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