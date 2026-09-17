『シュタゲ』仕様のREALFORCEだと!? コラボキーボードを実機展示【TGS2026特集】

『シュタゲ』仕様のREALFORCEを発見！

ポケモンのトークショーも

東プレ（REALFORCE）のブースで目を引いたのが、『STEINS;GATE RE:BOOT』とコラボしたゲーミングキーボード「REALFORCE × STEINS;GATE RE:BOOT GX1 Plus Keyboard」。作品の世界観をキーボード全体に落とし込んだモデルで、普段使いのデバイスとしてはもちろん、机に置いて眺めたくなる存在感だ。

REALFORCEといえば静電容量無接点方式のキースイッチで知られるブランドだが、こうしたゲーム作品とのコラボモデルになると印象はガラリと変化。『シュタゲ』ファンなら、細かなデザインまでじっくり見たくなる仕上がりとなっていた。

さらにブースでは、ポケモンにまつわる記念トークショーも実施。キーボードの展示だけにとどまらず、ステージイベントでも来場者を楽しませていた。こだわりの入力デバイスと人気ゲームコンテンツが交差する、TGSらしいREALFORCEブースとなっている。

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