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東京ゲームショウ2026レポート 第116回

ちぃたん☆が世界大会優勝のプロゲーマー・ときどに『スト6』で挑戦！ 宇野昌磨はPCを抱えて氷上スピン【TGS2026特集】

2026年09月19日 09時30分更新

文● MOVIE 清水、ASCII　編集● ASCII

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　ビジネスデイ初日から5万人超の来場者でスタートした東京ゲームショウ2026。その2日目のGALLERIAブースにて、「VARREL × GALLERIA Special Talk Session」と題した、プロeスポーツチーム「VARREL」のメンバーが登壇するトークステージが開催された。ステージでは、VARRELとGALLERIAのコラボPCやコンセプトムービーを初披露。プロスケーターの宇野昌磨さんが登場するビデオメッセージも公開された。

　さらに後半には、VARRELのときど選手とちぃたん☆による『ストリートファイター6』のエキシビジョンマッチが実現。プロゲーマーとコツメカワウソの妖精という異色すぎる対決に会場は盛り上がった。

VARREL

東京ゲームショウ2026のGALLERIAブースで開催された「VARREL × GALLERIA Special Talk Session」

プロゲーマーだけじゃない！　みんなで世界に挑む「ALL VARREL」

　ステージにはまず、VARRELを運営するCELLORBのCEO 佐久間 衡氏と、ストリートファイター部門のときど選手が登壇。VARRELがどのようなチームかを紹介。

VARREL

VARRELを運営するCELLORB CEOの佐久間 衡氏（左）と、VARRELストリートファイター部門のときど選手（右）

　VARRELは世界を舞台に戦うプロeスポーツチームとして、ストリートファイターをはじめ、オーバーウォッチやレインボーシックス シージなど複数のタイトルで活動しており、国内外の大会に挑戦を続けている。現在のVARRELには、プロゲーマー以外のメンバーも所属。2026年にはプロフィギュアスケーターとして活躍する宇野昌磨さんがゲーマー部門に加入し、7月には秋葉原出身のコツメカワウソの妖精・ちぃたん☆も加わった。

VARREL
VARREL

今年加入した宇野昌磨さんとちぃたん☆

　佐久間氏は、選手だけでなく、ゲームを愛するメンバー、ファン、そしてパートナーまで含めて、VARRELが世界へ挑戦する過程を一緒に楽しんでいきたいと、「ALL VARREL」というキーワードをアピールする。「ぜひこの場に集まっていただいている皆さんも、今日からALL VARRELという形で、一緒に盛り上がっていきたいと思います」（佐久間氏）

VARREL

選手だけでなく、ゲームを愛するメンバーやファン、パートナーも含め、みんなで世界への挑戦を楽しむ「ALL VARREL」

「ALL VARREL」を映像とPCに　宇野昌磨からメッセージも

　ステージでは、VARRELとGALLERIAがタッグを組み、新たなコラボレーションが披露された。まず会場で初披露されたのはコンセプトムービーだ。

　映像にはときど選手をはじめ、VARRELに所属するさまざまなメンバーが登場。制作を手掛けたCELLORBの映像作家・首藤紘也氏によると、ここでもキーワードになったのは「ALL VARREL」。選手やストリーマーなど、できるだけ多くのメンバーを登場させ、それぞれの気持ちがひとつになっていくストーリーを目指したという。

VARREL

コンセプトムービーを手掛けた首藤紘也氏

　さらに映像上映後には、GALLERIAとVARRELのコラボPCを披露。黒い布が取り払われて実機が姿を現すと、ときど選手はさっそく「早く送ってください。これで練習させていただきます」とアピールして会場を盛り上げた。

VARREL

ステージで初披露されたGALLERIAとVARRELのコラボPC

　デザインを担当したCELLORBのアートディレクター・まえけん氏によれば、2026年5月にリブランディングしたVARRELのデザインを踏襲。世界で活躍するVARRELを象徴する、シンボリックな意匠を目指したという。このコラボPCはステージ終了後、ブース内に展示され、来場者が近くで見ることができた。

VARREL

コラボPCのデザインを担当したまえけん氏

VARREL

ステージ終了後に展示されたコラボPC

VARREL

VARRELの意匠がPC内部にも施されている

　コラボPC発表の後にスクリーンに登場したのはVARRELゲーマー部門の宇野昌磨さん。なんと氷上でコラボPCを胸の前に抱えたままスピンするという、宇野さんならではの方法でその存在感をアピール。「世界と戦いたい、世界一になりたいそこのあなた」とメッセージを送った。

VARREL

コラボPCを抱えたまま氷上でスピンする宇野昌磨さん。VARRELのために体を張ったビデオメッセージに会場も沸いた

ときどvs.ちぃたん☆！　異色すぎる対決に会場も大盛り上がり

　選手からクリエイター、そして宇野さんまで、さまざまなメンバーが登場した「ALL VARREL」。しかし、この日のステージはさらに強烈な展開が。「ストリートファイター6」のエキシビジョンマッチでVARRELのときど選手と対戦するのは、なんとちぃたん☆だ。

　あまりにも異色の組み合わせだが、ときど選手は「ストリートファイターは僕のプロですので、さすがに負けるわけにはいかない」と真剣そのもの。一方のちぃたん☆もVARRELのはっぴ姿でやる気満々だ。

VARREL

ときど選手相手にやる気満々のちぃたん☆

VARREL

ときど選手vsちぃたん☆という、まさかのエキシビジョンマッチが実現

　しかも、ちぃたん☆が選んだのはレバーレスコントローラー。実況を務めるコサク氏から「残念ながら人間用に設定されちゃってるんですよ」とツッコミが入るほど大きな手で、どうやって操作するのか。対戦前から会場の視線を集めていた。

　いざ試合が始まると、ちぃたん☆はその大きな手で操作し、しっかりキャラクターを動かしていく。これには実況席も「動いてる！」と驚きの声。ときど選手を相手に攻め込む場面もあり、ちぃたん☆が動きを見せるたびに会場も大いに沸いた。

VARREL

プロのときど選手を相手に攻め込むちぃたん☆。大きな手でレバーレスコントローラーを操り、激しい攻防を繰り広げた

　とはいえ、相手は世界を舞台に戦ってきたときど選手。最後はプロの実力を見せつけ、ときど選手が勝利を収めた。ここまで元気いっぱいだったちぃたん☆は、見るからにしょんぼり。ステージ上からも「あー、落ち込んでる、落ち込んでる」と声が飛び、最後まで会場の笑いを誘っていた。

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ときど選手に食らいついたちぃたん☆だが、プロの実力の前に敗退

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ときど選手に敗れてしょんぼりするちぃたん☆

　最後にときど選手は、宇野昌磨さんやちぃたん☆など多彩なメンバーが登場したこの日のステージを振り返り、VARRELがさまざまな分野のメンバーで構成されるチームだとあらためて感じたとコメント。さらにコラボPCで練習を重ね、「世界で戦うところを皆さんにお見せしたい」と今後への意気込みを語って、ステージを締めた。

VARREL

最後は登壇者がステージに集合

 

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