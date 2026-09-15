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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第25回

「iOS 27」配信開始！ 対応するのはiPhone 11以降　日本語のSiri AIは10月開始予定

2026年09月15日 02時50分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルは、iOSの最新バージョン「iOS 27」の配信を開始。対応iPhoneでダウンロードできることを確認している。macOS 27なども同様に配信が始まっているほか、iOS 26のセキュリティアップデートとなる「iOS 26.7」も登場している。

「iOS 27」と同時にiOS 26の最新バージョンとなる「iOS 26.7」も登場

　iOS 27の対応機種についてはiOS 26とまったく同じ。つまりiOS 26が動くiPhoneであれば、iOS 27も動作する。具体的にはiPhone 11以降で第2世代以降のiPhone SEも含まれる。

iOS 27

iOS 27とiOS 26の対応機種は同じ。iPhone 11以降と第2世代以降のiPhone SEで対応する

　iOS 27の新機能は、パブリックベータ版のレポートなどを参照いただきたいが、新しいSiri AI、Apple Intelligenceの強化、Liquid Glassの改善、OS全体の最適化によるアプリ起動やAirDrop転送の高速化などがある。

iOS 27

最大の注目はApple Intelligence対応モデルで利用可能なSiri AI

iOS 27

iOS 26登場時にやや不評だった「Liquid Glass」も修正が加わり、グッと良くなったほか、OS全体のコードを見直した点もアピールしている

　Siri AIについては、まずは英語での提供を開始。日本語については「年内」が公式発表で、Apple Event内では「10月」と紹介されている。

iOS 27

日本語のSiri AIは10月予定とされている


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