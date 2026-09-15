折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第25回
「iOS 27」配信開始！ 対応するのはiPhone 11以降 日本語のSiri AIは10月開始予定
2026年09月15日 02時50分更新
アップルは、iOSの最新バージョン「iOS 27」の配信を開始。対応iPhoneでダウンロードできることを確認している。macOS 27なども同様に配信が始まっているほか、iOS 26のセキュリティアップデートとなる「iOS 26.7」も登場している。
iOS 27の対応機種についてはiOS 26とまったく同じ。つまりiOS 26が動くiPhoneであれば、iOS 27も動作する。具体的にはiPhone 11以降で第2世代以降のiPhone SEも含まれる。
iOS 27の新機能は、パブリックベータ版のレポートなどを参照いただきたいが、新しいSiri AI、Apple Intelligenceの強化、Liquid Glassの改善、OS全体の最適化によるアプリ起動やAirDrop転送の高速化などがある。
Siri AIについては、まずは英語での提供を開始。日本語については「年内」が公式発表で、Apple Event内では「10月」と紹介されている。
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