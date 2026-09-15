「iOS 27」配信開始！ 対応するのはiPhone 11以降　日本語のSiri AIは10月開始予定

アップルは、iOSの最新バージョン「iOS 27」の配信を開始。対応iPhoneでダウンロードできることを確認している。macOS 27なども同様に配信が始まっているほか、iOS 26のセキュリティアップデートとなる「iOS 26.7」も登場している。

iOS 27の対応機種についてはiOS 26とまったく同じ。つまりiOS 26が動くiPhoneであれば、iOS 27も動作する。具体的にはiPhone 11以降で第2世代以降のiPhone SEも含まれる。

iOS 27の新機能は、パブリックベータ版のレポートなどを参照いただきたいが、新しいSiri AI、Apple Intelligenceの強化、Liquid Glassの改善、OS全体の最適化によるアプリ起動やAirDrop転送の高速化などがある。

Siri AIについては、まずは英語での提供を開始。日本語については「年内」が公式発表で、Apple Event内では「10月」と紹介されている。