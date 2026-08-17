今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの人気シューター『エーペックスレジェンズ』が1位に！ 2位にはHouse House開発／Panic発売の協力型オンライン通信ゲーム『Big Walk』が、3位には現在セール中＆『IV』の発売時期が2027年後半だと発表されたスクウェア・エニックスの『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』がランクイン。

4位の『ホロライブドリームス』、5位の『Escape from Tarkov』など、今週は無料プレイゲームが多くランキングに登場している。マルチプレイタイトルが多く、夏季休暇で自由時間が増えたので、プレイ人口が増したのかも。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2026年8月17日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

2.『Big Walk』

●Panic

●発売中

●1725円（2026年8月19日まで25％オフ、以降は2300円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1478500/Big_Walk/

© 2026 House House in cooperation with Panic

3.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

●スクウァエ・エニックス

●発売中

●2244円（2026年8月21日まで70％オフ、以降は7480円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.

4.『ホロライブドリームス』

●QualiArts

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4282500/_/

© COVER / © QualiArts, Inc.

5.『Escape from Tarkov』

●Battlestate Games

●発売中

●7500円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3932890/Escape_from_Tarkov/

© 2015-2026 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

6.『ほの暮しの庭』

●日本一ソフトウェア

●発売中

●9020円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3934250/_/

©2026 Nippon Ichi Software, Inc. ©2026 NIS America, Inc. All rights reserved.

7.『ハートピアスローライフ』

●XD

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/

Copyright© X.D. Global Limited. All rights reserved.

8.『オーバーウォッチ®』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/

© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

9.『ゼンレスゾーンゼロ』

●COGNOSPHERE PTE.

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4162040/_/

Copyrights © COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

10.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.