毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第178回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『エーペックスレジェンズ』が1位！『IV』の発売時期が発表された『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』も急上昇【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの人気シューター『エーペックスレジェンズ』が1位に！ 2位にはHouse House開発／Panic発売の協力型オンライン通信ゲーム『Big Walk』が、3位には現在セール中＆『IV』の発売時期が2027年後半だと発表されたスクウェア・エニックスの『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』がランクイン。
4位の『ホロライブドリームス』、5位の『Escape from Tarkov』など、今週は無料プレイゲームが多くランキングに登場している。マルチプレイタイトルが多く、夏季休暇で自由時間が増えたので、プレイ人口が増したのかも。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2026年8月17日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
2.『Big Walk』
●Panic
●発売中
●1725円（2026年8月19日まで25％オフ、以降は2300円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1478500/Big_Walk/
© 2026 House House in cooperation with Panic
3.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
●スクウァエ・エニックス
●発売中
●2244円（2026年8月21日まで70％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.
4.『ホロライブドリームス』
●QualiArts
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4282500/_/
© COVER / © QualiArts, Inc.
5.『Escape from Tarkov』
●Battlestate Games
●発売中
●7500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3932890/Escape_from_Tarkov/
© 2015-2026 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
6.『ほの暮しの庭』
●日本一ソフトウェア
●発売中
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3934250/_/
©2026 Nippon Ichi Software, Inc. ©2026 NIS America, Inc. All rights reserved.
7.『ハートピアスローライフ』
●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/
Copyright© X.D. Global Limited. All rights reserved.
8.『オーバーウォッチ®』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
9.『ゼンレスゾーンゼロ』
●COGNOSPHERE PTE.
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4162040/_/
Copyrights © COGNOSPHERE. All Rights Reserved.
10.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
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