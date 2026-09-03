日本ファルコムは9月3日、ストーリーRPG『空の軌跡 the 1st』の続編にあたるNintendo Switch 2 ／Nintendo Switcｈ／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 2nd』の発売を記念して、全国7ヵ所で「『空の軌跡 the 2nd』店頭抽選会』と、『空の軌跡 the 2nd』公式サイトにてウェブ抽選会を開催すると発表。

店頭抽選会の開催日は、2026年9月26日。ウェブ抽選会の開催期間は、9月17日～10月31日まで。

■店頭抽選会

▼店頭抽選会 特設ページ

https://www.falcom.co.jp/sora2/special/lottery.html

【開催日時・場所】

●東京

2026年9月26日 10時～17時／ビックカメラ立川店 6Fゲームコーナー特設会場

2026年9月26日 11時～18時／ソフマップAKIBAアミューズメント館 8Fイベントスペース

●埼玉

2026年9月26日 10時～19時／ビックカメラ 大宮西口そごう店 2F ゲームコーナー

●茨城

2026年9月26日 11時～16時30分／WonderGOO PLUS＋ つくば店

2026年9月26日 11時～16時30分／WonderGOO PLUS＋ 守谷店

●愛知

2026年9月26日 10時～21時／ビックカメラ名古屋駅西店 3F

●大阪

2026年9月26日 11時～17時／ジョーシン日本橋店 7Fイベントホール

※賞品が無くなり次第終了となります

【参加条件・注意事項】

⚫抽選対象商品は新品のご購入に限ります。中古商品は対象外となります。

⚫抽選は対象タイトル1本につき、1回になります。

⚫抽選会会場に対象商品の購入が証明できるもの（レシート、領収書、ストアでの購入メール画面を印刷したものなど）をお持ちください。

※コピーやプリントアウトしたものの場合、注文番号などを控えさせていただく場合がございます。

⚫おひとり様あたりの上限は、「ソフマップAKIBAアミューズメント館」「ジョーシン日本橋店」は10回、それ以外の会場は5回とさせていただきます。

⚫抽選に参加いただけるのはご購入いただいたご本人様に限ります。

※ご購入の確認方法がレシート以外の場合で、複数回の抽選をされる場合はご本人確認のため身分証明書のご提示をお願いしております。

⚫当選された景品の変更はできません。

⚫内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【対象商品】

Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）『空の軌跡 the 2nd』

【賞品】

ハズレくじ無し。総計3800点の豪華非売品アイテムを用意。

特賞：『空の軌跡 the 2nd』 出演声優サイン色紙（寄せ書き） ＆ アクリルスタンド 全種

A賞：『空の軌跡 the 2nd』 出演声優サイン色紙 ＆ アクリルスタンド 1個

B賞：『空の軌跡 the 2nd』 アクリルスタンド 全種セット

C賞：『空の軌跡 the 2nd』 アクリルスタンド 1個（2キャラ1組、全7種）

告知ポスター

■ウェブ抽選会

▼ウェブ抽選会 特設ページ

https://www.falcom.co.jp/sora2/special/weblottery/

『空の軌跡 the 2nd』の発売を記念して、ウェブ抽選会を開催。専用応募フォームに必要事項（アンケート、クイズ回答）を入力した人の中から、抽選で253名に豪華賞品をプレゼント。応募期間は、2026年9月17日～10月31日まで。

【賞品】

特賞：『空の軌跡 the 2nd』 出演声優サイン色紙（寄せ書き） ＆ アクリルスタンド 全種

A賞：『空の軌跡 the 2nd』 出演声優サイン色紙 ＆ アクリルスタンド 1個

B賞：『空の軌跡 the 2nd』 アクリルスタンド 全種セット

C賞：『空の軌跡 the 2nd』 アクリルスタンド 1個（2キャラ1組、全7種）

※店頭抽選会と同一のものとなります。

【クイズ】

【注意事項】

⚫ご応募はおひとり様1回まで、重複した応募は無効といたします。また、当社が不正な応募と判断したものは無効といたします。

⚫プレゼント当選者には、2026年11月6日頃までに直接当選メールをお送りいたします。

⚫当選メールが受信できるよう「@falcom.co.jp」からのメール受信設定をお願いいたします。

⚫景品交換は承れませんのであらかじめご了承ください。

⚫ゲームアンケートの通常マンスリープレゼントは、ウェブ抽選会当選者様以外からの抽選とさせていただきます。

⚫応募フォームの入力はページを開いてから20分以内に完了させてください。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年9月17日予定

価格：

Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）

ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）

シーズンパス：4180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。

※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

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※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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※Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

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