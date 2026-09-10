争奪戦に備えろ！ドコモ・au・ソフトバンク、iPhone 18 Proシリーズの予約は9月12日21時から

NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクは9月10日、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」「iPhone Duo」の予約開始日時と発売日を公表した。同日現在、端末の販売価格は未公開。

予約開始日と発売日は3社共通

各機種とも、予約開始日と発売日は3社共通だ。日程はそれぞれ以下のとおり。

●予約開始日時と発売日（共通） ■iPhone 18 Pro／Pro Max ・予約受付：9月12日21時〜

・発売日：9月18日 ■iPhone DUO ・予約受付：10月16日21時〜

・発売日：10月23日

キャリア別の受付店舗：ドコモはahamoでも契約OK

キャリア別の予約受付店舗の概要は次の通り。3社ではNTTドコモのみ、サブブランドのahamoのサイトでも取り扱う。

●NTTドコモ ・ドコモオンラインショップ

・ahamoサイト

・ドコモホームページ

・iPhoneを取扱うドコモ販売店

※ 営業時間外の店舗は翌営業日の開店から受付 ●au ・auホームページ

・auオンラインショップ

・auのiPhone／Apple Watch／au +1 collection取扱店

※ 営業時間外の店舗は翌営業日の開店から受付 ●ソフトバンク ・ソフトバンクオンラインショップ

・ソフトバンクのiPhone取扱店

※ 営業時間外の店舗は翌営業日の開店から受付