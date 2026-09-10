折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第16回
争奪戦に備えろ！ドコモ・au・ソフトバンク、iPhone 18 Proシリーズの予約は9月12日21時から
2026年09月10日 16時25分更新
NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクは9月10日、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」「iPhone Duo」の予約開始日時と発売日を公表した。同日現在、端末の販売価格は未公開。
予約開始日と発売日は3社共通
各機種とも、予約開始日と発売日は3社共通だ。日程はそれぞれ以下のとおり。
●予約開始日時と発売日（共通）
■iPhone 18 Pro／Pro Max
・予約受付：9月12日21時〜
・発売日：9月18日
■iPhone DUO
・予約受付：10月16日21時〜
・発売日：10月23日
キャリア別の受付店舗：ドコモはahamoでも契約OK
キャリア別の予約受付店舗の概要は次の通り。3社ではNTTドコモのみ、サブブランドのahamoのサイトでも取り扱う。
●NTTドコモ
・ドコモオンラインショップ
・ahamoサイト
・ドコモホームページ
・iPhoneを取扱うドコモ販売店
※ 営業時間外の店舗は翌営業日の開店から受付
●au
・auホームページ
・auオンラインショップ
・auのiPhone／Apple Watch／au +1 collection取扱店
※ 営業時間外の店舗は翌営業日の開店から受付
●ソフトバンク
・ソフトバンクオンラインショップ
・ソフトバンクのiPhone取扱店
※ 営業時間外の店舗は翌営業日の開店から受付
新型iPhoneの予約開始直後は、人気の機種やカラーを中心に争奪戦となることが定番。特に最速で受付が始まるオンライン予約では、こうした傾向が強い。
どうしても発売日に入手したい人は、予約開始と同時にスムーズに対応できるよう、事前にアカウントの作成や決済情報の確認などを済ませておこう。
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