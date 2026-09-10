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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第14回

うわっ…iPhone Duoのケース、高すぎ……？

iPhone Duo、ケースだけでも約2万5000円　新しいAirPodsが買える

2026年09月10日 15時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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スタンド付きiPhone Duo Folioフォリオ

Apple Storeオンラインより

　アップルが9月9日に発表した「iPhone Duo」の純正ケース「スタンド付きiPhone Duo Folioフォリオ」の値段が注目を集めている。アップルの直販価格は2万4800円。実は「あの新製品」とほぼ同じ金額だ。

　同ケースは、折り畳み構造のiPhone Duoの背面をカバーする製品。アウトカメラの下にある板状のキックスタンドを開くことで、iPhone Duoを自立させることもできる逸品だ。

　問題はその価格。本製品は直販価格で2万4800円と、歴代の純正ケースのなかでも高価な部類に入る。元々、アップルの純正ケースはサードパーティ製より割高な傾向にあるが、本製品は本体サイズの大きさも手伝って割高感マシマシになってしまった。

　ちなみに、同時発表された「AirPods 5」の直販価格は2万3800円から。「最新のアクティブノイズキャンセル付きAirPods」とほぼ同じ金額を払う価値が本製品にあるのか、気になる人は是非店頭などで確かめてほしい。

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