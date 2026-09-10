折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第14回
うわっ…iPhone Duoのケース、高すぎ……？
iPhone Duo、ケースだけでも約2万5000円 新しいAirPodsが買える
2026年09月10日 15時15分更新
アップルが9月9日に発表した「iPhone Duo」の純正ケース「スタンド付きiPhone Duo Folioフォリオ」の値段が注目を集めている。アップルの直販価格は2万4800円。実は「あの新製品」とほぼ同じ金額だ。
同ケースは、折り畳み構造のiPhone Duoの背面をカバーする製品。アウトカメラの下にある板状のキックスタンドを開くことで、iPhone Duoを自立させることもできる逸品だ。
問題はその価格。本製品は直販価格で2万4800円と、歴代の純正ケースのなかでも高価な部類に入る。元々、アップルの純正ケースはサードパーティ製より割高な傾向にあるが、本製品は本体サイズの大きさも手伝って割高感マシマシになってしまった。
ちなみに、同時発表された「AirPods 5」の直販価格は2万3800円から。「最新のアクティブノイズキャンセル付きAirPods」とほぼ同じ金額を払う価値が本製品にあるのか、気になる人は是非店頭などで確かめてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第13回
iPhone【ASCII反省会】「iPhone Duo」という製品名は意外でしたね！ 「iPhone Ultraはない」の予想は当たりでしたが
-
第12回
iPhoneそんな殺生な……円高が進む中、iPhoneの国内価格は「1ドル＝166～168円」 日本のユーザーに厳しい判断
-
第11回
iPhoneiPhone Duo＆iPhone 18 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第10回
iPhoneiPhone Duoが登場！ 【5分でわかる】新iPhone発表会2026まとめ
-
第9回
iPhoneiPhone 17や17e、Airが7月に続く値上げ……米国価格上昇に合わせて iPhone 17は15万9800円に
-
第8回
iPhoneアップルが新型Apple Watchを発表！「Apple Watch Series 12」と「Apple Watch Ultra 4」の特徴まとめ
-
第8回
Apple新しいApple Watchはセンサー強化＆会議の議事録作成も さらにセラミックケースが復活
-
第7回
AppleANC付きが標準になって、実質大幅値下げ！ 「AirPods 5」登場
-
第6回
iPhoneiPhone 18 Proのカメラは「可変絞り」搭載！ スマホ撮影の常識を覆すアップデート
-
第5回
iPhone開けば7.6型、閉じればパスポートサイズ！ iPadとiPhoneを統合する究極のデバイス「iPhone Duo」誕生
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックス折りたたみiPhone、弱点は「重さ」か
-