なか卯に「まぜのっけ朝食」登場！ 330円～

丼チェーンの「なか卯」は9月3日4時から、具材を混ぜ合わせて味わう「まぜのっけ」朝食6品を販売します。価格は330円から。

なか卯の朝食に「まぜのっけ」シリーズ新登場

なか卯では4時から11時まで、朝食限定メニューを展開しています。



今回新たに登場する「まぜのっけ」朝食は、オクラや温たまなどの具材を混ぜ合わせて味わうメニュー。ごはん、うどん、そばの3種類を用意し、それぞれ鶏そぼろ入りも選べます。

▲鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 ごはん小盛470円、並盛490円、ごはん大盛520円



甘辛く味付けした鶏そぼろ、オクラ、温たま、刻みのりとごはんのセットです。具材をよく混ぜ合わせることで、一体感のある味わいと食感のコントラストを楽しめるとしています。



このほか、鶏そぼろを使用しない「まぜのっけごはん朝食」や、うどん、そばを使ったメニューもラインアップ。最も手頃なのは「まぜのっけうどん朝食（小）」の330円です。なお、「単品 鶏そぼろ」は130円で購入できます。

▲まぜのっけごはん朝食 ごはん小盛370円、並盛390円、ごはん大盛420円

▲鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 小430円、並490円、大590円

▲まぜのっけうどん朝食 小330円、並390円、大490円

▲鶏そぼろまぜのっけそば朝食 小510円、並610円、大730円

▲まぜのっけそば朝食 小410円、並510円、大630円

朝から330円～！ 混ぜてかき込める新朝食

6品のうち、最も手頃なのは「まぜのっけうどん朝食（小）」の330円。「まぜのっけごはん朝食」は370円から、「まぜのっけそば朝食」は410円からです。



具材を混ぜながら味わえるのが楽しそうですね！ なお、同じゼンショーグループの「すき家」でも、オクラや温玉などを合わせた「まぜのっけ朝食」が定番メニューとして販売されています。



ごはんだけでなく、うどんやそばもそろっているので、朝は麺を食べたいという人にも選択肢になりそうです。

・発売日：2026年9月3日

※価格は税込み表記です。