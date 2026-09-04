ゴーゴーカレーが24食も届く！ 約8000円引きでまとめ買いしよう

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「ゴーゴーカレー 24食セット」がAmazonタイムセールに登場！

「ゴーゴーカレー 24食セット」は、金沢カレーで知られるゴーゴーカレーの冷凍カレーです。1袋135gの食べ切りサイズで、電子レンジで簡単に調理できます。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格1万4,400円から56％オフの6,280円で販売されています。24食入りで、1食あたり約262円です。

「ゴーゴーカレー」の特徴

Amazon商品ページより

「ゴーゴーカレー」は、黒く濃厚なカレールーに玉ねぎや豚肉のコクが溶け込んだ金沢カレーです。



本商品は、温めてごはんにかけるだけで食べられる冷凍カレーです。できたてのカレーを冷凍することで、スパイスの香りやルーの風味が最大限味わえるとしています。

調理する際は、凍ったまま袋を開けず、蒸気口を上にして加熱します。電子レンジでは500Wで約3分30秒、600Wで約3分、湯せんでは約5分で調理できます。

千切りキャベツやロースカツを添えるほか、チーズ、卵、から揚げなどをトッピングする食べ方も紹介されています。

内容量は135g×24袋で、マイナス18度以下で冷凍保存する商品です。商品にはカレーのみが含まれ、ごはん、キャベツ、カツ、食器などは付属しません。

まとめ：ゴーゴーカレーを24食まとめてストック！

「ゴーゴーカレー 24食セット」が、参考価格1万4,400円から56％オフの6,280円、1食あたり約262円で販売されています。電子レンジで調理できるため、冷凍庫にストックしておける24食セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールで、金沢カレーをまとめて確保してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。