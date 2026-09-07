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【本日から5日間】バーガーキング300円引き！ ワッパーセット5種が対象

2026年09月07日 10時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　バーガーキングは本日9月7日から11日まで、対象のワッパーセット5種が300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催します。

　フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象のワッパーセット5種に使える、300円引きクーポンが公式アプリで配信。各日14時から利用できます。

　対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」の5種類です。

画像はワッパー チーズ セット

（対象セット）
・ワッパー チーズ セット　1090円→790円（300円引き）
・ダブルワッパー チーズ セット　1540円→1240円（300円引き）
・スモーキーBBQワッパー セット　1070円→770円（300円引き）
・テリヤキワッパー セット　1070円→770円（300円引き）
・スパイシーワッパー セット　1070円→770円（300円引き）
※クーポン利用価格

●セットが770円～楽しめる！

　通常なら1000円超えるセットが700円台から利用できます。お手頃価格なのは「スモーキーBBQワッパー セット」と「スパイシーワッパー セット」「テリヤキワッパー セット」の3セットで、クーポン利用で770円になります。割引率にして28％オフ。

画像はスモーキーBBQワッパー セット

●14時までは利用できないので注意

　ただし、クーポンを利用できるのは各日14時以降なので注意。お昼に利用したい場合は、少し遅めのランチになりそうです。なお、店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用できます。

　（※文中の価格はすべて税込）

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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