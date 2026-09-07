【本日から5日間】バーガーキング300円引き！ ワッパーセット5種が対象

バーガーキングは本日9月7日から11日まで、対象のワッパーセット5種が300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催します。
フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象のワッパーセット5種に使える、300円引きクーポンが公式アプリで配信。各日14時から利用できます。
対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」の5種類です。
（対象セット）
・ワッパー チーズ セット 1090円→790円（300円引き）
・ダブルワッパー チーズ セット 1540円→1240円（300円引き）
・スモーキーBBQワッパー セット 1070円→770円（300円引き）
・テリヤキワッパー セット 1070円→770円（300円引き）
・スパイシーワッパー セット 1070円→770円（300円引き）
※クーポン利用価格
●セットが770円～楽しめる！
通常なら1000円超えるセットが700円台から利用できます。お手頃価格なのは「スモーキーBBQワッパー セット」と「スパイシーワッパー セット」「テリヤキワッパー セット」の3セットで、クーポン利用で770円になります。割引率にして28％オフ。
●14時までは利用できないので注意
ただし、クーポンを利用できるのは各日14時以降なので注意。お昼に利用したい場合は、少し遅めのランチになりそうです。なお、店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用できます。
（※文中の価格はすべて税込）
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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