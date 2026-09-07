【本日から5日間】バーガーキング300円引き！ ワッパーセット5種が対象

バーガーキングは本日9月7日から11日まで、対象のワッパーセット5種が300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催します。



フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象のワッパーセット5種に使える、300円引きクーポンが公式アプリで配信。各日14時から利用できます。



対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」の5種類です。

（対象セット）

・ワッパー チーズ セット 1090円→790円（300円引き）

・ダブルワッパー チーズ セット 1540円→1240円（300円引き）

・スモーキーBBQワッパー セット 1070円→770円（300円引き）

・テリヤキワッパー セット 1070円→770円（300円引き）

・スパイシーワッパー セット 1070円→770円（300円引き）

※クーポン利用価格



●セットが770円～楽しめる！



通常なら1000円超えるセットが700円台から利用できます。お手頃価格なのは「スモーキーBBQワッパー セット」と「スパイシーワッパー セット」「テリヤキワッパー セット」の3セットで、クーポン利用で770円になります。割引率にして28％オフ。

●14時までは利用できないので注意



ただし、クーポンを利用できるのは各日14時以降なので注意。お昼に利用したい場合は、少し遅めのランチになりそうです。なお、店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用できます。

（※文中の価格はすべて税込）

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決