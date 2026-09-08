これアリ!? 居酒屋の通常メニュー全品が食べ放題！ 酒飲み放題付き2999円、一休で

居酒屋チェーン「居酒屋一休99」は9月7日より、通常メニュー全品を対象とした「丸ごとイッキュウ食べ放題」をスタートしました。
同食べ放題コースでは、専用の料理を用意するコースではなく、通常メニュー全品を食べ放題の対象とする内容です。99分制で、アルコール・ソフトドリンクの飲み放題も付いて1人2999円です。
飲み放題では、ハイボール、サワー、焼酎、ソフトドリンクなどを用意します。「こだわり酒場のレモンサワー」や「一休多摩湖梨サワー」も対象です。
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■「丸ごとイッキュウ食べ放題」概要
料金：1人2999円
時間：99分制 ※ラストオーダー30分前
人数：2～12名
内容：通常メニュー全品食べ放題＋アルコール・ソフトドリンク飲み放題
※飲み放題グレードアップ ＋500円（ザ・プレミアム・モルツ生ビール、角ハイボール、デュワーズハイボール、翠ジン、日本酒、ワインなど）
利用について：
・グループ全員、同一コースでの注文が必要
・料理の注文は、2～4名様は1回につき最大4品まで、5～12名様は1回につき人数分まで
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「飲み放題グレードアップ」（＋500円）を注文すると、通常の飲み放題に加えて、「ザ・プレミアム・モルツ生ビール」「角ハイボール」「デュワーズハイボール」「翠ジン」「日本酒」「ワイン」などを追加できます。
通常メニューが丸ごと食べ放題、これアリ!?
今回すごいのは、食べ放題専用のメニューではなく、通常メニュー全品が対象ということ。
新名物の「小籠包」をはじめ、「炙りしめさば」「一休煮込み」「一休ソーメンチャンプルー」、串焼き、揚げ物、鍋、食事メニュー、さらにデザートまで。これだけ好きに選べて、アルコール・ソフトドリンクの飲み放題まで付いて2999円です。
居酒屋で「これも頼んでいい？」「あれも食べたい」とやっていると、いつの間にか会計が……なんてこともありますが、2999円なら値段を気にせずいけるのがうれしい！
これが好評なら、ほかの居酒屋でも「通常メニュー丸ごと食べ放題」が出てきたりして？ 今後の広がりもちょっと気になります。
※価格は税込み表記です。
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