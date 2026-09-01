このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

防災ガジェット2026 第10回

アップル「AirTag（第2世代）」

知らない人は損してる！ 最強忘れ物タグがさらに進化のアップル新「AirTag」

2026年09月01日 06時10分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

2026年2月20日に公開された記事を再掲載したものです。

忘れ物しがちなウッカリさんのマストアイテム
「AirTagのおかげで助かった！」という経験談マジで多数

　家を出る直前になって「あれ？ 鍵がない！」「お財布どこに置いたっけ？」と慌てて探した経験ありませんか？ そんなときに大活躍するのが「忘れ物タグ（スマートタグ）」と呼ばれる小さなデジタル機器です。たくさんの製品がある中でも、アップルの「AirTag」は大人気で世界中で使われています。もしまだ未経験なら、それは非常に「もったいない」です！

　筆者自身、昔から忘れ物や探し物が多く、たくさんの冷や汗を流してきました。しかし、このAirTagを使い始めてからは、そうした瞬間が劇的に減り、余裕を持って行動できるようになりました。忘れ物をしがちなウッカリさんにとっては、これ以上ないほど便利な「お守り」です。なお、価格は1個で4980円、4個セットで1万6980円です。

　今回は、そんなAirTagが進化した「第2世代」モデルをご紹介します。初めて使う人にもわかりやすく、その魅力と注意点を次のページから解説します。

【目次】この記事で書かれていること：

AirTag（第2世代）のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）忘れ物をしても場所がわかる！ iPhoneユーザーが多い日本では特に強い
2）音量がアップして、隠れた探し物が見つかりやすく
3）キーホルダーの追加で自分好みにカスタマイズできる

購入時に注意したいポイント
1）日本では「正確な場所を見つける」の距離が進化せず
2）安い他社製品も多いけれど、迷ったらAirTagが◎

まとめ
詳細スペック情報

次ページ：さらに探しやすく！第2世代の3つのメリットとは？
Amazon.co.jpでチェック

アップル「AirTag（第2世代）」

詳細を見る

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中