防災ガジェット2026 第6回
ケンコー・トキナー「多機能防災ラジオ KR-020AWFSE」
【防災対策】一家に1台なら絶対このラジオ！ 手回し充電でスマホにも給電できる優等生だ！
2026年09月01日 05時30分更新
2025年10月29日に公開された記事を再掲載したものです。
3電源対応＆スマホ給電も可能！非常時に1台あると安心ラジオ
地震や台風で発生する停電や通信遮断に備えて、防災グッズの準備は不可欠です。中でも情報を掴む手段としてラジオの重要性は変わらず、非常時には命綱とも言えます。「持っていて安心」なのが、災害時に役立つ機能を備えた多機能ラジオでしょう。
ケンコー・トキナーの「多機能防災ラジオ（以下、KR-020AWFSE）」は、まさにその“安心感”を体現する一台。日常時はAM／FMラジオとして使え、非常時には手回し発電やUSB給電でスマホへ電力を供給することも可能です。LEDライトやSOSサイレンといった機能も備えており、災害対策のデバイスとして役割をしっかり果たしてくれます。
防災意識が高まる今、1台持っておきたい装備として現実的かつ頼もしい製品を紹介しましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
KR-020AWFSEを購入する3つのメリット
1）多彩な機能を持ちながら手を出しやすい価格設定
2）3種類の電源に対応、災害時やアウトドアで利便性が高い
3）LEDライトとSOSサイレン付き
購入時に注意したい2つのポイント
1）自動プリセット機能などはなく、ラジオは機能は最小限
2）手回し充電は緊急時の機能と割り切ろう
🎬【3分で要約】ケンコー・トキナー「多機能防災ラジオ KR-020AWFSE」動画解説
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