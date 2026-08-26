「プラグマタ」ロックマンスーツとロールちゃん衣装が実装へ 「似合いすぎ」「朝からコーヒー吹いた」
カプコンは8月26日、ドイツ・ケルンで開催中のゲームイベント「gamescom Opening Night Live 2026」にて、「プラグマタ」にロックマン衣装を近日実装すると発表した。
「プラグマタ」は、近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いた、SFアクションアドベンチャーゲーム。全世界販売本数が200万本を突破するなど、高い人気を得ている。
ヒューがロックマンに、ディアナがロールちゃんに扮する新衣装となっており、ユーザーからは「似合いすぎ」「朝からコーヒー吹いた」「またやりたくなってきた」「オチに持ってくんなｗ」など、笑いを誘う声が寄せられていた。
直前にはロックマン40周年の新作「ロックマン: デュアル オーバーライド」の映像が公開されており、その流れで「プラグマタ」にもロックマンコラボが登場するという発表となった形だ。
また、この衣装はエイプリルフールでも公式が投稿していた。ネタが現実になったと話題を呼んでいる。
『プラグマタ』は『ロックマン』の続編？— 「プラグマタ」公式 (@PRAGMATA_JP) April 1, 2026
「実は、昔から憧れてたんだ。」#プラグマタ#ロックマン#エイプリルフールpic.twitter.com/fRlw1U229S
アップデート実施日は現在不明。続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）
Switch 2：発売中（2026年4月24日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
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