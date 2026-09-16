YouTube／カプコンチャンネルなどで視聴できる！
オンライン番組「カプコンスポットライト｜TGS 2026」が本日23時より配信！
カプコンは9月16日、同社の最新情報を紹介するオンライン番組「カプコンスポットライト｜TGS 2026」を配信。配信日時は、本日2026年9月16日23時から（予定）。
番組は YouTube/カプコンチャンネルなどで試聴可能だ。
※放送時間は約40分を予定しております。
※予告なく配信日時を変更する場合もございます。予めご了承ください。
▼YouTube/カプコンチャンネル
https://youtu.be/6Zu_y22carU
▼カプコン公式X
https://x.com/capcom_official
▼カプコン公式TikTok
https://www.tiktok.com/@capcom.jp
▼東京ゲームショウ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@tokyogameshow
■番組内取り扱いタイトル
●『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』
●『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』
●『ロックマン: デュアル オーバーライド』
●『ストリートファイター6』
同社は「東京ゲームショウ2026」を通して、最新タイトルの情報や体験を提供する予定。最新情報を近日中に公開することなので、楽しみに待とう。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更する場合がございます。
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