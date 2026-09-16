YouTube／カプコンチャンネルなどで視聴できる！

カプコンは9月16日、同社の最新情報を紹介するオンライン番組「カプコンスポットライト｜TGS 2026」を配信。配信日時は、本日2026年9月16日23時から（予定）。

番組は YouTube/カプコンチャンネルなどで試聴可能だ。

※放送時間は約40分を予定しております。

※予告なく配信日時を変更する場合もございます。予めご了承ください。

▼YouTube/カプコンチャンネル

https://youtu.be/6Zu_y22carU

▼カプコン公式X

https://x.com/capcom_official

▼カプコン公式TikTok

https://www.tiktok.com/@capcom.jp

▼東京ゲームショウ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tokyogameshow

■番組内取り扱いタイトル

●『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』

●『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』

●『ロックマン: デュアル オーバーライド』

●『ストリートファイター6』

同社は「東京ゲームショウ2026」を通して、最新タイトルの情報や体験を提供する予定。最新情報を近日中に公開することなので、楽しみに待とう。