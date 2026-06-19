主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオを公開！
ディアナからのプレゼント！『プラグマタ』でヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」を実装
カプコンは6月19日、発売中のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』［PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、タイトルアップデートを実施。
本アップデートにより、体験版『プラグマタ スケッチブック』のみに収録されていたヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」が本編でも使用可能になった。
さらに、主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオも公開されている。由薫さんの歌声とともに、二人の冒険の記憶がよみがえる映像をぜひチェックしよう。
▼「Memories Are You」 -PRAGMATA Official Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=UaZGH9yc-y4
■「らくがきスーツ」を追加！ 2026年6月19日タイトルアップデート概要
本日配信されたタイトルアップデートでは「らくがきスーツ」の追加をはじめ、下記の対応を行っている。
・ヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」を追加
・トレーニングシミュレーション30「STAND or DIE」の難易度を緩和
・誤字脱字を修正
なお、本情報は、昨日配信された「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」にて発表されたもの。番組はアーカイブ配信されているので、未見の人はぜひともチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）
Switch 2：発売中（2026年4月24日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。
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