カプコンは6月19日、発売中のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』［PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、タイトルアップデートを実施。

本アップデートにより、体験版『プラグマタ スケッチブック』のみに収録されていたヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」が本編でも使用可能になった。

さらに、主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオも公開されている。由薫さんの歌声とともに、二人の冒険の記憶がよみがえる映像をぜひチェックしよう。

▼「Memories Are You」 -PRAGMATA Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=UaZGH9yc-y4

■「らくがきスーツ」を追加！ 2026年6月19日タイトルアップデート概要

本日配信されたタイトルアップデートでは「らくがきスーツ」の追加をはじめ、下記の対応を行っている。

・ヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」を追加

・トレーニングシミュレーション30「STAND or DIE」の難易度を緩和

・誤字脱字を修正

なお、本情報は、昨日配信された「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」にて発表されたもの。番組はアーカイブ配信されているので、未見の人はぜひともチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）

Switch 2：発売中（2026年4月24日）

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

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