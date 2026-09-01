カプコンは9月1日、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）への出典情報第1弾を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。

同社はリアル会場への出展とオンライン番組配信の2本立てで最新ゲーム情報をお届け。今回は第1弾として、リアル会場の出展タイトルの情報や試遊の詳細、優待試遊募集のキャンペーン情報の詳細をお届けしよう。

■カプコンブース出展タイトル情報

●『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』

公式サイト：https://www.monsterhunter.com/wilds-ascendance/ja-jp/

“世界初”となるプレイアブル出展。TGS2026のカプコンブースでは3種類のクエストを用意している。新要素「ブーストブレイサー」を用いた新たなアクションが全クエストで体験可能だ。

◆試遊内容

1.「新モンスター討伐クエスト」（シングルプレイ／マルチプレイ）

空に浮かぶ遺跡の新たなフィールド「雲居の遺跡群」で、飛行する未知のモンスターの討伐を目指すクエスト。新たなフィールドを「セクレト」に乗って自由に探索することもできる。

※『モンスターハンターワイルズ』経験者向けのクエストです。

2.「復活古龍モンスター討伐クエスト」（シングルプレイ／マルチプレイ）

『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』で復活登場する古龍モンスターの討伐を目指すクエスト。討伐対象のモンスターの詳細は9月16日23時～配信「カプコンスポットライト｜TGS 2026」にて発表予定だ。

※『モンスターハンターワイルズ』経験者に向けたクエストです。

3.「チャタカブラ討伐クエスト」（シングルプレイのみ）

チャタカブラの討伐を目指す初心者向けのクエスト。

※『モンスターハンターワイルズ』が初めての方に最適なチュートリアルを含む内容です。

※「シングルプレイ」は3種クエストから1つをご選択いただく形となります。

※「マルチプレイ」は基本4名1組でのご案内となります。

▼「試遊整理券」は下記3種類を配布

1.シングルプレイ

「チャタカブラ討伐クエスト」「新モンスター討伐クエスト」「古龍討伐クエスト」からいずれかを選択。

2.マルチプレイ「新モンスター討伐クエスト」

3.マルチプレイ「復活古龍モンスター討伐クエスト」

※試遊内容は予告なく変更する場合があります。

※「試遊整理券」は、カプコンブース『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』コーナー付近にて先着順で配布予定です。また、「試遊整理券」は数に限りがありますのであらかじめご了承ください。

・ノベルティ情報

『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』 マイクロファイバーハンカチ

※デザインは後日公開いたします。 ※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。 ※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』

公式サイト：https://www.dragonsdogma.com/2da/ja-jp/

日本初となるプレイアブル出展。『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』のアクションとポーンとの冒険を楽しめる。

◆試遊内容

1.「理外の竜との遭遇」：新エリア“ノルガン”に生じた異変を体験できる。

選択可能ジョブ：ファイター／アーチャー／メイジ／シーフ／ソーサラー／ウォリアー

※『ドラゴンズドグマ 2』をプレイ済みの方におすすめです。

2.「フィンブルとの死闘」：ノルガンの雪深き地にて“氷竜フィンブル”の討伐を行う。

選択可能ジョブ：ファイター／アーチャー／メイジ／シーフ／ソーサラー／ウォリアー

※『ドラゴンズドグマ 2』を堪能され、腕に自信がある方におすすめです。

3.「グリフィン討伐」：本編エリアにて“グリフィン”の討伐に向う。

選択可能ジョブ：ファイター／アーチャー／メイジ／シーフ

※ 『ドラゴンズドグマ 2』を初めて体験する方におすすめです。

※試遊時間内であればクエストの再選択も可能です。

※試遊内容は予告なく変更する場合があります。

※本内容は本試遊用に調整されたものであり、製品版で体験できる内容とは異なる場合があります。

・ノベルティ情報

『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』マイクロファイバーハンカチ

※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。

※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●『ロックマン: デュアル オーバーライド』

公式サイト：https://www.capcom-games.com/megaman/do/ja-jp/

日本初となるプレイアブル出展。ロックマンを使用して、「トゥインクルガール」ステージ1～3を体験できる。進化するロックマンの新システム「オーバーライド」を体感しよう。

・ノベルティ情報

『ロックマン: デュアル オーバーライド』マイクロファイバーハンカチ

※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。

※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●『鬼武者 Way of the Sword』

公式サイト：https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/

『鬼武者 Way of the Sword 』の試遊出展を行う。詳細は後日更新。

※本作は試遊前に身分証による年齢確認をさせていただきます。18歳以上であることを確認できない方は、試遊できませんのであらかじめご了承ください。

・ノベルティ情報

『鬼武者 Way of the Sword』マイクロファイバーハンカチ

※試遊特典の画像は制作中のものです。

※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。

※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●『プラグマタ』

公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/

パズルとアクションが融合した新感覚のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』の試遊出展を行う。ゲームプレイの詳細は後日更新。

・ノベルティ情報

『プラグマタ』 マイクロファイバーハンカチ

※デザインは後日公開いたします。

※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。

※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●『ストリートファイター6』

公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

◆試遊内容

『ストリートファイター6』の試遊出展を行う。詳細は後日更新。

・ノベルティ情報

『ストリートファイター6』 マイクロファイバーハンカチ

※デザインは後日公開いたします。

※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。

※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●『モンスターハンターアウトランダーズ』

公式サイト：https://monsterhunteroutlanders.com/ja/

◆試遊内容

初公開のフィールド「朽ち果ての淵」で、「グライダー」や「ジップライン」を駆使した探索、「融光種ラドバルキン」や「リオレウス亜種」などの狩猟を体験できる。

・ノベルティ情報

『モンスターハンターアウトランダーズ』アクリルスタンド

※試遊特典の画像は制作中のものです。

※試遊特典の内容は予告なく変更する場合があります。

※試遊特典は数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」

公式サイト：https://streetfighter-the-movie.jp/

映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」の撮影時に使用された衣装や全国映画館で販売される公式グッズなどを展示予定。また、等身大「ザンギエフ」のフォトスポットを展示予定だ。

※展示内容は予告なく変更する場合があります。

・ノベルティ情報

映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」オリジナルショッパー

※数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

●バイオハザード×東京マルイシューティングレンジ

世界No.1のエアソフトガンメーカーである東京マルイと「バイオハザード」がコラボした「シューティングレンジ」が登場。「バイオハザード」の世界観を感じながら、ガンアクションを楽しめる。

※IDチェックに関して本作ブースを試遊体験の際は年齢制限を設けております。

※18歳以上の方で身分証明書（運転免許書や保険証マイナンバーカードなど）をお持ちの方のみご試遊体験頂けます。また、お子さま連れでのご入場もお断りさせて頂きます。

・ノベルティ情報

バイオハザード×東京マルイ 2027コラボレーションカレンダー

シューティングレンジを体験した人全員にプレゼント。

※ノベルティ数量に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

※デザインは後日公開予定です。

■オンライン番組「カプコンスポットライト｜TGS 2026」

カプコンタイトルの最新情報を紹介するオンライン番組「カプコンスポットライト｜TGS 2026」の配信が決定。番組の視聴は YouTube／カプコンチャンネルなどで試聴可能だ。

※配信URLは後日公開いたします。

配信日時：2026年9月16日 日本時間23時～（予定）

配信URL：

YouTube／カプコンチャンネル：https://www.youtube.com/@capcom

カプコン公式X：https://x.com/capcom_official

カプコン公式TikTok：https://www.tiktok.com/@capcom.jp

東京ゲームショウ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@tokyogameshow

紹介予定タイトル：

・『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』

・『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』

・『ロックマン: デュアル オーバーライド』

・『ストリートファイター6』