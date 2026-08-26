傑作「ウィッチャー３」が無償リマスターという大盤振る舞い 「太っ腹ぁ！」「金を払わせてくれ」
CD PROJEKT REDは8月26日、ドイツ・ケルンで開催中のゲームイベント「gamescom Opening Night Live 2026」にて、「ウィッチャー3 ワイルドハント リマスター」を9月29日に発売すると発表した。
「ウィッチャー3 ワイルドハント」は、さまざまな“決断”を下しながら冒険するオープンワールドアクションRPG。2015年に国際的な賞のゲームオブザイヤー（GOTY）を獲得するなど、高い人気を得ている作品だ。
今回のリマスターは、ビジュアルの刷新、戦闘システム強化、移動＆動きの改善、印のエフェクト強化、騎乗操作の改善、モンスターの挙動強化、スキルツリー刷新、見た目変更機能の追加、フォトモード拡張、新フィニッシャー追加など、多数のアップデートが加わっている。
さらに、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC版の「ウィッチャー3」を持っている人向けには、無償アップデートとして配信されることが判明。同アップデートを実装したNintendo Switch 2版も配信予定だという。
加えて、現在「ウィッチャー3 ワイルドハント」本編を持っている人は、2つの拡張パック「無情なる心」と「血塗られた美酒」を今日から無料でプレイできるように。両拡張パックはリマスターにも収録される。
ユーザーからは「太っ腹ぁ！」「また200時間遊べるドン！」「え、無償？金を払わせてくれ」「そろそろ3周目やろうかというタイミングでこのニュース。ありがとうございます！」など、喜びの声が寄せられていた。
本作の新DLC「追憶の調べ」は、2027年発売予定。新たな冒険にリマスターで備えよう。
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