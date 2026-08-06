【本日】630円「豚カルビ丼」復活！ にんにくカルビ丼も新登場

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は本日8月6日より、グランドメニューをリニューアルし、「にんにくカルビ丼」「鉄板焼肉定食(小)」を新発売。また、過去に登場した「豚カルビ丼」を復活販売します。
「豚カルビ丼」（630円）が復活！
お手頃小サイズのメニューも
注目は、再販の要望が多かったという「豚カルビ丼」の復活。にんにくやねぎ塩アレンジなど各種が登場。価格は並630円で較的手頃なのも魅力です。
■「豚カルビ丼」
香ばしく焼き上げた豚カルビに、秘伝の甘辛ダレを絡めた一杯。噛むほどに広がる豚肉の旨味と脂の甘味が、ごはんと相性抜群だといいます。
・「豚カルビ丼」(並630円、小590円、大690円)
・「にんにく豚カルビ丼」(並730円、小690円、大790円)
・「ねぎ塩豚カルビ丼」(並790円、小750円、大850円)
・「チーズ豚カルビ丼」(並790円、小750円、大850円)
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■（新メニュー）「にんにくカルビ丼」
にんにくの旨みを効かせた特製だれが食欲を刺激する、満足感たっぷりのやみつきになるという一杯。コク深い味わいとにんにくの豊かな風味が広がり、ごはんが進むといいます。
「にんにくカルビ丼」(並790円、小750円、大850円)
「にんにく厚切り上カルビ丼」(並1090円、小1050円、大1150円)
「にんにく【二種盛り】カルビとハラミ丼」(並990円、小950円、大1050円)
「にんにく熟成ハラミ丼」(並1090円、小1050円、大1150円)
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また、肉量が丼の1.5倍の「鉄板焼肉定食」（990円）、約13種類にそれぞれ小サイズが登場します。
カルビ丼は60円値上げ
また、今回のグランドメニューリニューアルにでは、丼・定食全品に加え、一部商品も価格が見直されました。
「品質の維持とサービス提供を継続するため」としており、一例として「名物 焼きたてのカルビ丼」は並630円→690円の60円値上げとなっています。
値上げはあったものの、選べる幅が広がった
メイン商品の価格改定は利用者としてはやや残念ではありますが、今回のグランドメニュー改定では、630円の「豚カルビ丼」が復活したほか、定食には小サイズも登場し、選べる幅が広がりました。
個人的にも「ちょっとだけ焼肉を楽しみたい」という気分の時があるので、「鉄板焼肉定食」の小サイズが加わったのは、ちょっとうれしいポイントです。
なお、店舗検索はこちらからできます。
（※文中の価格はすべて税込）
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