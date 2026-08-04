マクドナルド「チョコフラッペ」初リニューアル！ 生クリーム追加でさらにうまそ

マクドナルドは8月5日より、全国のマクドナルド店舗でMcCaféのレギュラー商品「クッキー＆クリームチョコフラッペ」と「マンゴースムージー」を販売します。

2500店舗以上で発売するフラッペ・スムージーをリニューアル

同店では、フラッペ・スムージーを2023年7月に全国のマクドナルドで販売開始して以来、現在では全国約3000店舗中2500以上の店舗で販売しています。

今回登場する2商品は、全国販売開始以来初となるフラッペ・スムージーのリニューアル商品です。McCaféの人気レギュラーメニューを見直し、より進化した味わいのフラッペとスムージーとして提供します。

フラッペ・スムージーはバリューセット価格に200円を追加することで、セットドリンクとして選択できます。

▲クッキー＆クリームチョコフラッペ 470円～

これまで販売していたチョコフラッペのホイップクリームと、ザクザク食感のココアクッキートッピングを引き継ぎながら、ドリンク部分に北海道産の生クリームを新たに配合しました。

ひんやりとしたフラッペに、芳醇なチョコの香りとミルクを感じるまろやかな甘さ、ココアのほろ苦さが重なるといいます。

▲マンゴースムージー 450円～

“マンゴーの王様”といわれるアルフォンソマンゴーのピューレを増量し、より濃厚な香りと甘み、とろっとした食感を楽しめるようリニューアルしています。

濃厚な甘みとほどよい酸味が調和した味わいに仕立てており、とろっとした果実感とシャリッとした爽やかな飲み心地が特徴だとしています。

チョコのコクとマンゴーの濃厚感が進化！

リニューアルしたマックカフェの定番ドリンクは、暑い日の休憩や気分転換にもぴったりです。

チョコ系のフラッペやマンゴーのスムージーが好きな人は、新しくなった味わいを試してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月5日

※価格は税込み表記です。