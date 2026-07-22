サムスン電子は7月22日（現地時間）に、ロンドンで新製品発表会「Galaxy Unpacked」を開催。折りたたみスマートフォン3機種を発表した。

従来から展開している横折り機は“Ultra”が付いて「Galaxy Z Fold8 Ultra」に進化。さらに縦折り機の「Galaxy Z Flip8」に加え、開くと横長な7.6型のワイドサイズとなる新形状の「Galaxy Z Fold8」が登場。

いずれも折り目を目立たなくさせる新技術「Flex Titanium」を採用しており、新時代を切り開こうとしている。この3モデルの外観を中心に紹介しよう。

動画視聴に最適化 これが今後の横折りの基本形か？

開くと4：3、閉じると10：16の「Galaxy Z Fold8」

今回の3モデルの中で、最注目なのはGalaxy Z Fold8だろう。前年モデルのGalaxy Z Fold7の後継機はGalaxy Z Fold8 Ultraになり、Galaxy Z Fold8は新しいスタイルの横ワイドモデルとなった。同じFold型でも本体サイズは大きく異なり、Galaxy Z Fold8は縦方向に短い大きさとなっている。

Galaxy Z Fold8は本体を閉じると一般的なスマートフォンよりも横幅が広く、縦方向は狭い独特の形状をしている。アウトディスプレーのサイズは5.5型で縦横比は10：16だ。画面上部中央には1000万画素のフロントカメラも内蔵している。最大輝度は3000ニトで、1～120Hzの可変式リフレッシュレートに対応する。

SoCはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載。OSはAndroid 17。背面には5000万画素の広角と、同じく5000万画素の超広角カメラの2眼構成。バッテリー容量は4800mAhで、サムスン初のシリコンカーボンタイプを採用。最大26時間の動画視聴が可能とのことで、急速充電は有線45Wに対応、20Wの無線充電にも対応する。

閉じたときの本体サイズは81.9×123.9×9.7mmで、重量は201g。他社ハイエンド機よりも軽く、「横折り型＝Fold型」のスマートフォンとしては世界最軽量クラスをうたう。なお生体認証はカメラを使った顔認証と、アウトディスプレーに内蔵された指紋認証を搭載している。

本体を開くと7.6型。4：3のディスプレーが現れる。従来のFold型スマートフォンはほぼ正方形の形状だったのと比べると大きく印象が異なる。フロントカメラは右側ディスプレーの上部中央に1000万画素が内蔵されている。

開いた状態の本体サイズは161.4×123.9×4.5mm。上位モデルのGalaxy Z Fold8 Ultraの4.1mmには及ばないものの薄型なのに変わりはない。

画面の折り目は従来モデルよりも目立たなくなっている。OLEDディスプレーの下にチタン合金フィルムとチタンプレートを配置した「Flex Titanium」技術により、より薄く、強度を上げ、折り目も改善している。

本体のカラバリはラベンダー、グラファイト、クリーム、ピスタチオの4色。メモリーとストレージの構成は12GB＋256GB／12GB＋512GB／16GB＋1TB。SIMフリー版のSamsungオンラインショップでの価格はそれぞれ26万9880円、29万9880円、35万9880円。

7.6型のメインディスプレーは分割画面表示にも対応する。3分割表示も可能だ。片側だけを上下にするなど、分割表示のUIは従来からのGalaxy Z Foldシリーズ同様。アプリアイコンをドラッグするなど容易に操作が可能。

従来の正方形のFold型モデルの弱点は16：9の動画を見たときに上下の黒い部分が大きく占める点だった。その点、本機は上下に黒い部分はあるもののより没入感が高く、視聴できる。さらに4：3の写真であれば、フル画面で表示される。最初は若干小さく感じる画面だが、動画や写真を見たときの視聴体験は良好だ。

一方で、Flex Titanium技術の採用により、本体をL字型に折り曲げて使う、いわゆるフレックスモードは、ディスプレイを90度に曲げた後、後ろ側では固定されず、完全に180度開く形状となってしまう。アプリの表示もL字型にしたときに、画面の上下に分割されるモードはなくなっている。

アウトディスプレーでカメラを使ってみると、4：3での撮影時は下の写真のようにライブプレビュー画面もほぼ全画面表示となるため、被写体により近づいて撮影している感覚となる。「没入感が高い」というGalaxy Z Fold8の特徴がここでも発揮される。

カメラアプリには前後のカメラを使うモードも用意されており、横ワイドなGalaxy Z Fold8なら無理なく2つ並んだ映像を見ながら動画撮影もできる。

アウトディスプレー側にも同時に表示すれば、被写体側が自分の姿を見ながら写ることも可能だ。ショート動画などで面白い動画を撮影するときに活用できるだろう。