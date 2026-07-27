このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

どんなに傾けても水平を維持!? ロンドンで試した「Galaxy Z Fold8」のカメラ撮影が魔法レベル

2026年07月27日 09時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ロンドンで行なわれたサムスンの新製品発表会「Galaxy Unpacked」に合わせ、市内ではハンズオンイベントやポップアップストアが期間限定でオープンし、3機種体制となった折りたたみスマートフォン新製品を自由に体験できるスペースが展開された。

「どの折りたたみを選ぶ？」ポップアップストアに展示された新製品3機種

大道芸の聖地に登場したGalaxy Z Fold8シリーズポップアップ

　コヴェント・ガーデンに設置されたポップアップストアでは、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Flip8の3機種に加え、スマートウォッチ新製品のGalaxy Watch9、Galaxy Watch Ultra2を展示し、新しいカメラ機能やAIエージェントの活用方法、ウォッチ新機能などの説明が行なわれた。

Galaxy Z Fold8／Galaxy Z Flip8のポップアップストア

　コヴェント・ガーデンは平日・休日を問わず多くのパフォーマーが集まる「大道芸の聖地」として知られている場所で、国籍や年齢・性別を問わず、自分の才能を披露する場となっている。身体を使った動きのあるパフォーマンスを見ていると、Galaxy Z Fold8シリーズに搭載された、複数の人間が動き回る動画から1人だけを切り出してソロ動画として保存できる「My Fancam」機能を試したくなる。

　ポップアップストアでカメラ機能の説明を受けた後、付近のパフォーマーを眺めながらGalaxy Z Fold8シリーズのカメラの活用方法を実際にイメージすることができるわけだ。

エリアのあちこちでパフォーマンスが行なわれている

　ポップアップストアは7月23～25日まで開催。平日の23日に訪問したが、午後の時間帯には多くの来場者でにぎわっていた。最も注目を集めていたのは新しいフォームファクターとして登場したGalaxy Z Fold8で、多くの来場者が手に取っては横向きで動画を視聴したり、縦向きでブラウジングをしたり、さらに分割画面で地図とメッセージアプリを並べて表示するといった使い方を体験していた。

最注目モデルはGalaxy Z Fold8だ

　Galaxy Z Fold8の画面は、開いても閉じてもカメラを使う際にほぼ「全画面」でプレビュー表示ができることから、写真や動画撮影時にもより没入感を味わいながら被写体を追いかけることができる。Galaxy S26シリーズから搭載されている、動く被写体を追いかけながら、カメラの向きがずれてしまっても水平方向を保ったまま録画できる「Super Steady Horizontal Lock」機能も、Galaxy Z Fold8の画面で使うとその効果がわかりやすい。

Galaxy Z Fold8でカメラを傾けても被写体は水平方向を維持したまま録画できる

　また主に女性の来場者から人気を集めていたのが、Galaxy Z Flip8だ。前モデルから本体サイズが薄くなり、折りたたんだ状態でもよりラクに持ち運べるようになった。アウトディスプレーで動かせるアプリの制限がなくなったこともあり、手のひらサイズのコンパクトなスマートフォンとしても使える。

　そして、従来タイプの大画面モデルであるGalaxy Z Fold8 Ultraには「そろそろ折りたたみスマートフォンに乗り換えようと思う」や「大画面をどう活用したらいいのか」といった質問をする来場者が多く見られた。

3つの折りたたみから「どれを選ぼうか」と質問する来場者も多い

　ところで、今年の夏はヨーロッパを熱波が襲い、各国で猛暑に悩まされた人たちが大勢いることは記憶に新しい。ロンドンも昼間の気温は高く、ポップアップストアではアイスコーヒーやフローズンドリンクが無償で提供され、新製品を見たあとは冷たいドリンクでクールダウンすることもできた。来場者のことを考えたうれしいギフトだ。

冷たいドリンクもふるまわれた

ソーホーのパブ風体験スペースで
ナイトグラフィー撮影も体験

　新製品の体験スペースは、劇場やバーが集まるロンドン屈指のエンターテインメントエリア、ソーホーにも3日間限定でオープンした。7月23～25日まで開催された「The Fold Inn」と名付けられた体験スペースは、一見するとスマートフォン新製品を展示している場所とは思えない、歴史あるお店のような佇まいを見せている。

　サムスンによるとこのスペースは「最先端の折りたたみ式デザインを通して、伝統的なパブを再構築した没入型体験を提供する」場所とのこと。

The Fold Inn

　コヴェント・ガーデンのポップアップがすべての消費者をターゲットにしているのに対し、The Fold Innは主に大人をターゲットにしたようなスペースだ。内部はイギリスのパブのような空間になっており、スペースはやや狭いものの、ところどころに新製品が展示されていた。パブ風の若干照明が暗い空間の中で、スタッフが「映える」写真の撮り方を説明したり、Galaxy AIによるオフィスワークの自動化など、来場者に役立つ機能をデモしていた。

パブのように混み合った店内

　ちなみに今回の写真の作例はすべてGalaxy Z Fold8で撮影し、一部にぼかし加工を施し、画像サイズを1500×1125ドットにリサイズした以外は、明るさなどもそのまま加工せずに使用している。やや暗い室内でも鮮明に撮れる、Galaxy Z Fold8のカメラ性能の高さを改めて認識させてくれた。

実際はやや暗い店内だが明るく撮影できる

　スタイルを追求する人にはビリヤード台にGalaxy Z Flip8を展示、生産性を重視するプロフェッショナルユーザーを意識したワークデスクにはGalaxy Z Fold8 Ultraを紹介するなど、各機種の利用シーンに合わせた展示場所が用意されており、来場者はそれぞれの製品の機能を試すことができた。本物のパブのように来場者同士が店内で思い思いに語り合う、出会いの空間にもなっている。

それぞれの機種ごとに利用シーンを想定した展示も

　店内では無料でドリンクも提供、新機種をイメージした3種類の低アルコールビールも登場した。「City Pour」（アルコール0％）はロンドン・シティを連想させる名称で、Galaxy Z Fold8 Ultraの都会的なイメージを表現しているようだ。

　「Soho Sippa」（同0％）はSoho＋Sippa（ゆっくりお酒を飲む「Sipper」から）と読める造語で、Galaxy Z Fold8とソーホーエリアの組み合わせを意識した名前と考えられる。

　そして「Shoreditch Pint」（同0.5％）はロンドン東側のカルチャーエリア「Shoreditch」とビールの1杯を表すパイントの造語だろう。ほかにもHouse Lagerビールも提供された。

新機種をイメージした低アルコールビールも登場

　そのほか、壁に掲げられた絵画にも注目したい。古い時代に描かれた作品のレプリカかと思いきや、人や動物が携帯電話やスマートフォンを手にしているという、Galaxy新機種のイベントスペースをさりげなく印象づけるモチーフが潜んでいるのだ。ちょっとした遊び心が感じられる、気の利いた演出と言える。

絵画の主人公はみな携帯電話やスマホを持っている

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン