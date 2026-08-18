万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第129回
ゼンハイザー「MOMENTUM 5 Wireless」
6万円のヘッドホンなんて、高すぎる。「MOMENTUM 5 Wireless」を使うまで、僕はそう思ってた……。
2026年08月18日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
6万円のヘッドホンなんて、オーディオマニアだけの贅沢品だろ。
本気でそう思っていましたし、どうせ私の耳では違いなんて大して分からないでしょうし、せいぜい1万円前後の製品で十分満足だったんです。こいつの音を聞くまでは。
ゼンハイザーのワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 5 Wireless」を試聴させてもらったら、私にもはっきり認識できました。「いいヘッドホンの音質って、ここまで違うものなんだ」って。
MOMENTUM 5 Wirelessは、音質はもちろんのこと、実用面でも進化を遂げたゼンハイザーのフラッグシップモデルです。前モデル「MOMENTUM 4 Wireless」の正統な後継機として登場し、その優れた長所を色濃く受け継ぎながら、最新のテクノロジーを加えることで、さらなる高音質化と、使い勝手の向上を実現させています。
6万円台という価格は安くはありませんが、たとえオーディオマニアでなくても、音にこだわる人、そして、ひとつのモデルを長く愛用したい人にとって、その価値は十分にあると今なら言えます。だって僕も欲しいですもん。今はまだ買えませんけど。このワイヤレスヘッドホンの魅力を余すことなく語らせてください。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がMOMENTUM 5 Wirelessを推す理由
1）ANCオンでも最大57時間の再生が可能
2）バッテリー交換に対応した長寿命設計
3）42mmドライバー＋aptX Lossless対応の高品位ワイヤレス再生
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