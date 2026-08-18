『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

6万円のヘッドホンなんて、オーディオマニアだけの贅沢品だろ。

本気でそう思っていましたし、どうせ私の耳では違いなんて大して分からないでしょうし、せいぜい1万円前後の製品で十分満足だったんです。こいつの音を聞くまでは。

ゼンハイザーのワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 5 Wireless」を試聴させてもらったら、私にもはっきり認識できました。「いいヘッドホンの音質って、ここまで違うものなんだ」って。

MOMENTUM 5 Wirelessは、音質はもちろんのこと、実用面でも進化を遂げたゼンハイザーのフラッグシップモデルです。前モデル「MOMENTUM 4 Wireless」の正統な後継機として登場し、その優れた長所を色濃く受け継ぎながら、最新のテクノロジーを加えることで、さらなる高音質化と、使い勝手の向上を実現させています。

6万円台という価格は安くはありませんが、たとえオーディオマニアでなくても、音にこだわる人、そして、ひとつのモデルを長く愛用したい人にとって、その価値は十分にあると今なら言えます。だって僕も欲しいですもん。今はまだ買えませんけど。このワイヤレスヘッドホンの魅力を余すことなく語らせてください。