ドコモ「ahamo」が10GB増量して40GBに　ライバルのUQやワイモバを意識か？

NTTドコモは、「ahamo」「ドコモmini」のユーザーを対象に、8月から通信量を増量する「データ増量おためしキャンペーン」を開始。ahamoは現状の30GBから40GBになる。キャンペーンの終了後は元の通信量に戻るとしているが、その終了時期は未定。

ahamoユーザーのキャンペーン適用には条件が設定されている。具体的には「dアカウント」「dポイントクラブ」「オンライン発行dポイントカード番号」「eリビング」の登録が必要。新規ユーザーも既存ユーザーも条件を満たすことで適用できる。

ahamoは追加料金なしで海外91の国と地域でデータ通信が可能なサービスを展開しているが、この通信量については従来どおりに30GBとなる。

「ahamo大盛り」（大盛りオプション、月1980円）については、従来どおりにプラス80GB。元々の30GB、キャンペーンの10GBと合わせて、月120GBが使えることになる。

ドコモの格安プラン「ドコモmini」も同じく、8月以降キャンペーンで通信量が追加される。「ドコモmini（4GB）」（月2750円）は2GBプラスの6GB、「ドコモmini（10GB）」（月2750円）も同じく2GBプラスの12GBとなる。