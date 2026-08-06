2026年7月31日、AMDはRDNA 4世代のエントリーモデル「Radeon RX 9050（以降Radeonは略）」の国内販売を解禁した。型番から分かる通りRX 9060 XTの下位モデルであるRX 9060（OEM専用）よりさらに下位に位置づけられるモデルである。現状販売されているRX 9050はすべてVRAM 8GB版であり、4GB版はOEM専用となっている。

気になる実売価格は約5万5000円。RX 9060 XT 8GBの最安モデルが5万4000円で流通しているのだから、RX 9050の初値は決してリーズナブルとは言えない。

だが一概にAMDを責めることはできない。既存モデルとの価格逆転が発生しているのは昨今の為替やさまざまなコスト高が要因と容易に想像ができるからだ。直近では「Radeon RX 9070 GRE」「Ryzen 7 7700X3D」もそのパターンに陥っている。しかし今の価格設定では売れないことは確かなので、いずれなんらかの調整が入ることは確実だろう。

そして今回は公式のレビュープログラムが存在しないため（エントリー品では良くあることだ）、ASRockより「Radeon RX 9050 Challenger 8GB」をお借りし検証している。同じ50番代のライバル「GeForce RTX 5050」や再販され実売価格が近い「GeForce RTX 3060 12GB」との性能差なども見てみよう。

ここ数年なかった低消費電力モデル

RX 9050のスペックは下表の通り。CU数はRX 9060 XTの32基から16基へ、ちょうど半分に減っている。1世代前のRX 7600のCUの方が多いので処理内容によってはRX 7600の方がはるかに強い可能性があることは覚えておこう。

ただRX 9050はRDNA 4であるためFSR 4が無条件で使え（RX 7600にもINT8ベースのFSR 4があるが、どんなゲームでも通用するわけではない）、さらにFSR “Redstone”に含まれるさまざまな機能（Ray Regeneration、AIで強化されたFSRフレーム生成など）が利用できるなど、RX 7600にないメリットがある点は覚えておきたい。

RX 9050、および近傍の製品とのスペック比較 RX 9060 XT 8GB RX 9050 RX 7600 アーキテクチャー RDNA 4 RDNA 4 RDNA 3 CU 32基 16基 32基 SP 2048基 1024基 2048基 Ray Accelerator 32基 16基 32基 AI Accelerator 64基 32基 64基 ROP 64基 64基 64基 テクスチャーユニット 128基 64基 128基 ゲームクロック 2530MHz 1920MHz 2250MHz ブーストクロック 3130MHz 2600MHz 2655MHz メモリーデータレート 20Gbps 18Gbps 18Gbps 搭載メモリー GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB メモリーバス幅 128bit 128bit 128bit メモリー帯域 322.3GB/sec 288GB/sec 288GB/sec Infinity Cache 32MB 32MB 32MB PCI-Express Gen 5 x16 Gen 5 x16 Gen 4 x16 Board Power 160W 92W 165W 補助電源コネクター 8ピン 8ピン 8ピン

また、Board Power（TDP）は92Wと非常に小さい。残念ながらRX 6400のような補助電源なしモデルにはならなかったが、価格帯で競合するGeForce RTX 5050でも130Wであるため、RX 9050は特別消費電力が大きいわけではない。ただ補助電源なしモデルも見たかった、というのがユーザー心理だろう。

検証環境は？

今回準備した比較用GPUは4種類。まずRX 9050の1つ上のRX 9060 XT 8GB、そして前世代のRX 7600。そしてRTX 5050と3060 12GBという布陣だ。RTX 3060 12GBを除けばVRAMはすべて8GB。RTX 3060のみVRAMを12GB搭載しているがGPUコアの設計が2世代古く、DLSSのフレーム生成すら対応していない。

ドライバーは販売解禁時に公開されたAdrenalin 26.7.1、GeForceはGameReady 610.88を使用した。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどは一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定した。