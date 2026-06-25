最新パーツ性能チェック 第480回
Radeon RX 7000シリーズが予定より早くFSR 4に対応、中堅GPUでもより鮮明でリアルな映像を実現！
2026年06月25日 19時00分更新
AMDが6月23日に公開した「AMD Software Adrenalin 26.6.2」において、Radeon RX 7000シリーズにおけるFSR 4対応が解禁となった。
AMDのFSR、すなわち「AMD FidelityFX」は、NVIDIAのDLSSに相当するアップスケール技術としてスタートしたが、現在は本来のアップスケール技術を含む「FSR “Redstone”」という技術体系の一部になっている。FSR “Redstone”については別の記事で解説しているが、AIを処理に採り入れ、DLSSに近いテクノロジーになっている。
問題はこのFSR “Redstone”はRDNA 4、つまりRadeon RX 9000シリーズ専用の技術体系であることだ。RX 9000シリーズのAI Matrix AcceleratorはE4M3/ E5M2形式のFP8演算をネイティブサポートできるほか、WMMA命令群の拡張により行列積和演算も強化されている。RX 7000シリーズにもAI Matrix Acceleratorは存在するがアーキテクチャーが大きく異なり、結果としてFSR “Redstone”の蚊帳の外に置かれている。
ところがこの流れが変わったのはFSR 4のソースコード流出事件（2025）から。これを解析した有志がINT8に関する記述、つまりRX 7000シリーズでも動作する可能性が高いということを発見した。そして今年、AMDが7月公開のFSR 4.1でRX 7000シリーズにもFSR 4を解放すると発表。そうか7月か待ち遠しい……と思っていたら、今度はLinuxの「Proton Experimental」にValveがうっかりINT8で動作するFSR 4.1を含めてしまった（Redditのポスト）。
※本稿では、FSR 4と表記した場合はFSR 4.1や4.1.1等のサブバージョンも含むこととしている。
AMDはこの流出を察知したのかFSR 4.1のリリースを前倒し。AMDが6月23日に公開した「AMD Software Adrenalin 26.6.2」において、RX 7000シリーズにおけるFSR 4対応が解禁となった。ただリリース直後の26.6.2はWindows 10環境での不具合や、RX 9000シリーズにおいてはFSR MLフレーム生成との兼ね合いで不具合も出るなど、万人にはまだお勧めできない状況だ。
そこで本稿では、RX 7000シリーズにおけるFSR 4の動作をチェックし、既存のFSR 3と比較して性能や画質がどう変化するのかに絞って検証する。
FSR 4使用時にどの程度性能が落ちるか？
今回の検証環境は以下の通りだ。RDNA 3世代のRX 7900 XTXとRX 7600 XT 16GB、RDNA 4世代のRX 9070 XTにRX 9060 XT 16GBの4枚を用意した。FSR 4を使用すれば性能は若干下がるが、もともとのGPUパワーの違いで下落幅に違いがあるかを確認するのが狙いだ。下記検証環境にはGeForceも記載されているが、フレームレートではなく画質比較の時のみに使用する。
ドライバーはAdrenalin 26.6.2とGameReady 610.62を使用した。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどは一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定した。
|テスト環境
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9850X3D」 (8コア/16スレッド、最大5.6GHz)
|CPUクーラー
|EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「B850 LiveMixer WiFi」（AMD B850、BIOS 4.41）
|メモリー
|Micron「CP2K32G64C40U5B」 (32GB×2、DDR5-5600)
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」
(RX 9070 XT、16GB GDDR6)
ASRock「Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC」
(RX 9060 XT、16GB GDDR6)
AMD「Radeon RX 7900 XTXリファレンスカード」
(RX 7900 XTX、24GB GDDR6)
ASRock「Radeon RX 7600 XT Steel Legend 16GB OC」
(RX 7600 XT、16GB GDDR6)
Palit「GeForce RTX 5070 Ti GamingPro 16GB」
（RTX 5070 Ti、16GB GDDR7）
|ストレージ
|Micron「CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）
Silicon Power「SP04KGBP44US7505」（4TB M.2 SSD、PCIe Gen 4）
|電源ユニット
|ASRock「TC-1300T」（1300W、80 PLUS TITANIUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）
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