ごはん大盛無料！ 熱々鉄板の肉厚トンテキ、期間限定で登場

カルビ丼とスン豆腐の専門店「韓丼」は8月4日より、期間限定商品「肉厚鉄板トンテキ定食」を販売します。

分厚い豚肉に甘辛だれがジュワッ！

「肉厚鉄板トンテキ定食」

▲肉厚鉄板トンテキ定食 1390円

肉厚の豚肉に、甘辛特製だれを合わせ、熱々の鉄板で提供する定食です。

トンテキは、注文後に店内で一枚ずつ焼き上げています。両面に焼き目を付けて旨みを閉じ込めた後、熱々の鉄板に盛り付け、甘みの中にピリッとした辛さを加えた特製だれをかけて仕上げます。

山盛りキャベツを添えており、特製だれが絡んだトンテキとキャベツ、ご飯を組み合わせて楽しめるという一品です。

なお、同店では全定食を対象にご飯大盛り無料を実施しており、「肉厚鉄板トンテキ定食」も対象となります。

ご飯は大盛無料

韓丼は、京都発のカルビ丼とスン豆腐の専門チェーン。現在は全国約70店舗出店しています。定食メニューも揃えており、今回の「肉厚鉄板トンテキ定食」は、そんな定食ラインアップに期間限定で加わります。



ご飯大盛り無料を実施しているため、大盛ご飯と一緒に思い切り頬張れます。



販売期間は9月28日まで。熱々の鉄板で提供される、ボリューム満点のトンテキを味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月4日

・終了日：2026年9月28日

※価格は税込み表記です。