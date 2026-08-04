アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第83回
約3割引は見逃せない！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」がAmazonタイムセール中
2026年08月04日 09時00分更新
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「ネスカフェ ゴールドブレンド 115g」がAmazonタイムセールに登場！
「ネスカフェ ゴールドブレンド 115g」は、繊細に織りなす上質な香りとすっきりとした後味が特長のレギュラーソリュブルコーヒーです。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
参考価格1,554円のところ、30％オフの1,089円で販売中です。57杯分入りなので、1杯あたり約19円で楽しめます。毎日コーヒーを飲む人にとって、ストックにもおすすめのセールとなっています。
「ネスカフェ ゴールドブレンド」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込む「挽き豆包み製法」を採用したレギュラーソリュブルコーヒーです。淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を楽しめるとしています。
焙煎には、コーヒー豆の特長に合わせて時間と温度を管理する「スターロースティング製法」を採用しています。また、ネスレの品質検査を通過した厳選したコーヒー豆のみを使用している点も特長です。
粉末タイプのため、お湯にさっと溶けやすく、忙しい朝や仕事の合間でも手軽に楽しめるとしています。ホットだけでなく、アイスコーヒーやカフェラテ、カフェオレなどにもアレンジできます。
まとめ：毎日のコーヒーをお得にストックするチャンス！
毎日コーヒーを飲む人にとって、57杯分入りの「ネスカフェ ゴールドブレンド 115g」を30％オフで購入できるのは見逃せないセールです。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるこの機会に、自宅やオフィス用のストックとしてチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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