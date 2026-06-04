うれしい！吉野家「麦とろ牛皿御膳」始まった。ごはん増し無料！

吉野家は6月4日11時より、期間限定メニュー「麦とろ牛皿御膳」「とろろおくら牛丼」「冷汁」を全国の店舗で販売開始します。

夏の定番「麦とろ牛皿御膳」が復活

「麦とろ牛皿御膳」は吉野家の夏の定番メニュー。

▲麦とろ牛皿御膳 店内853円、テイクアウト838円

吉野家の牛皿に加え、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁を組み合わせた定番メニューです。牛肉と玉ねぎは特製たれで煮込まれています。

今年はとろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残した仕上がりとされています。店内利用の場合、麦飯は増量とおかわりが無料です。

▲とろろおくら牛丼 店内792円、テイクアウト778円

初登場となる、とろろとおくらを合わせた丼メニューです。ねばねばとした食材の食感が特徴です。暑い季節でも食べやすいさっぱりとした味わいとされています。

なお、「とろろおくら」は単品でも提供され、店内294円、テイクアウト289円で注文できます。

▲冷汁 店内250円、テイクアウト246円

冷たいだしをかけて食べる一品で、4種の魚粉とアサリエキスを使用した旨みが特徴です。

さっぱり系を一気に投入！

さっぱりとした食べやすさを意識した内容で、暑い時期でも無理なく食事が進みそうなラインアップです。新作の「とろろおくら牛丼」は、とろろおくらと牛丼の組み合わせを手軽に味わえるのがうれしいですね。

とろろおくらは単品でも注文できるので、お気に入りのメニューと組み合わせて楽しむこともできそう。この機会に店舗で試してみては？

※価格は税込み表記です。