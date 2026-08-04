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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第84回

夜でもゴクゴク飲める！ カフェインレスの「ネスカフェ ボトルコーヒー」12本が22％オフ

2026年08月04日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格2,355円のところ、22％オフの1,844円で販売中です。1本あたり約154円で購入できます。カフェインレス・無糖タイプのアイスコーヒーをまとめて用意したい人に注目のセールとなっています。

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「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖」の特徴
Amazon商品ページより

　「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖」は、豊かな香りとすっきりとした味わい、飲みやすさが特長のアイスコーヒーです。無糖タイプのカフェインレスで、カロリーゼロとなっています。

　香りの成分を多く含んだ部分を加熱せずにそのままボトルへ充填する「非加熱アロマキープ製法」と、真空状態で抽出して酸化を抑える「真空アロマ抽出製法」を採用しています。

　また、高温短時間滅菌後に無菌環境で低温充填することで、コーヒーの香りが熱によって損なわれることを防ぐとしています。

まとめ：Amazonタイムセールでお得にストックするチャンス！

　毎日アイスコーヒーを飲む人や、カフェインレスのコーヒーを常備しておきたい人にとって、「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」がまとめ買いしやすい価格となっています。

　現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるため、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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