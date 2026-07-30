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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第76回

自宅にもオフィスにもカフェラテを常備！ 「ネスカフェ ふわラテ」120本入りが29％オフ

2026年07月30日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ネスカフェ ふわラテ 120本」がAmazonタイムセールに登場！

　「ネスカフェ ふわラテ 120本」は、ミルクとコーヒーを使ったスティックタイプのカフェラテです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,278円から29％オフの2,335円で販売されています。1本あたりの価格は約19円です。

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「ネスカフェ ふわラテ」の特徴
Amazon商品ページより

　「ネスカフェ ふわラテ」は、北海道産ミルクの味わいとコーヒーのバランスを特徴とするラテタイプのスティックコーヒーです。

　シルキークレマ製法を採用し、きめ細かな泡とまろやかな口あたりを実現し、ホットでもアイスでも楽しめるとしています。

　スティック形状のため、持ち運びにも便利とされています。1本7.5gのスティックが120本入った大容量サイズで、3つの取り出し方を選べる箱を採用しています。

まとめ：カフェラテ120本をお得にストック！

　「ネスカフェ ふわラテ 120本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで29％オフになっています。

　自宅やオフィスなどで飲むカフェラテをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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