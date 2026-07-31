219円でハイボールもサワーも！ 磯丸、8月いっぱい半額以下。これは行きたい！

お酒好きのみなさん、朗報です！

磯丸水産 サワーなど499円→219円

海鮮居酒屋「磯丸水産」は8月1日～31日の期間、8月限定の「磯丸感謝祭」を開催します。

期間中は、「1丁目ハイボール」と「レモンサワー」を何杯飲んでも1杯219円で提供します。対象店舗は磯丸水産全店で、磯丸水産食堂は対象外です。

■磯丸感謝祭 概要

実施店舗：磯丸水産 全店（磯丸水産食堂を除く）

期間：8月1日～31日

対象商品・価格：

・1丁目ハイボール 通常499円→219円

・レモンサワー 通常499円→219円

アプリ登録でタコさんウィンナーがもらえる

「1丁目ハイボール」と「レモンサワー」を何杯飲んでも1杯219円。5杯飲んでも約1100円と、リーズナブルに楽しめるキャンペーン。お酒が進む暑い日にぴったりですね。

ちなみに、磯丸水産の公式アプリもあって、新規会員登録特典で「タコさんウィンナー（5個）」「おつまみさきいか」もプレゼントキャンペーンを実施しているそうです。タコさんウィンナーが無料になるのはちょっと気になりますね。

・開始日：2026年8月1日

・終了日：2026年8月31日

※価格は税込み表記です。