ちょ、コワッ…ローソン「辛すぎチャレンジ」激辛からあげクンも

ローソンは8月4日から全国の店舗で「辛すぎチャレンジフェア」を開催します。

「辛すぎチャレンジフェア」開催！

今回のフェアでは、ローソンの看板商品で今年40周年を迎えた「からあげクン」と日清食品「チキンラーメン」がコラボレーションした「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」のほか、花椒や麻辣などを使用したスナック菓子やカップ麺など異なる辛さを楽しめる計5品を発売します。

▲「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」（298円）

日清食品「チキンラーメン」とコラボした激辛のからあげクンです。焦がし醤油パウダーを使用し、チキンラーメンらしい香ばしい醤油の風味を再現。さらに、唐辛子を配合することで、辛いもの好きも満足できる激辛味に仕上げているそうです。

▲「日清食品 チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」（321円）

2026年に40周年を迎えた「からあげクン」とコラボした激辛のチキンラーメンです。チキンラーメンの味わいをベースにした激辛スープに、唐辛子の刺激的な辛さとニラ・キムチの風味による旨みを加えています。

▲「マジ辛ッ！暴君ハバネロ シビれ花椒 50ｇ」（148円）

ローソンオリジナルで販売している「激辛ッ！暴君ハバネロ」の味わいをベースに、花椒を加えることで、暴君ハバネロならではの刺激的な辛さに加え、シビれるような風味も楽しめるそうです。

▲「山芳製菓 激辛注意報ポテトチップス 麻辣坦々味 47g」（214円）

トレンドの「麻辣味」をイメージした、花椒のシビれと唐辛子の刺激的な辛さが楽しめるポテトチップスです。パッケージには「CAUTION」の帯を配し、激辛商品のインパクトと危険度の高さを表現しています。

▲「UHA味覚糖 激辛マーピー 40g」（194円）

花椒のシビれと刺激的な辛さが広がる、カリカリ食感が特長のクセになる味わいに仕上げたローソン限定商品。通常の「マーピー」に、濃縮した唐辛子エキスとジョロキアパウダーを配合することで、強烈な辛みが楽しめるといいます。

激辛からあげクンがこわすぎ…

食欲がない時にも！

今回の「辛すぎチャレンジフェア」は、全国各地で35℃を超える猛暑日が続き、一部地域では40℃超の酷暑日を記録するなど、暑さによる食欲低下が気になるこの時期に、辛味の刺激で食欲をかき立て、暑い夏を元気に乗り切ってほしいとの思いから企画されたそうです。

辛いものが好きな方はもちろん、あまり食欲がないという人も、キャンペーンの商品を手に取ってみてはいかがでしょうか。



それにしても「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」「日清食品 チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」はパッケージがこわすぎ！



・開始日：2026年8月4日

（※文中の価格はすべて税込）