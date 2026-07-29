ひみつ道具を使いながら、のび太くんたちを探して時空を越えて冒険しよう！

ハムスターは7月29日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『ドラえもん』を配信すると発表。配信日は2026年7月30日、価格は800円だ。

『ドラえもん』は、1986年にハドソン（現：KONAMI）から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。本作は、映画最新作の原作「ドラえもん のび太の海底鬼岩城」や「ドラえもん のび太の宇宙開拓史」「ドラえもん のび太の大魔境」を舞台としている。

タイムマシンのトラブルで、“宇宙”“魔境”“海底”へと飛ばされてしまったのび太くん、しずかちゃん、ジャイアン、スネ夫の4人を探して、ドラえもんがいろんなひみつ道具を使いながら冒険の旅をしていく。各ワールドにいるボスを倒し、4人を助けたあとにはすばらしいエンディングがキミを待っている！

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ドラえもん

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年7月30日

価格：800円

プレイ人数：1人

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 1980-2026

©Konami Digital Entertainment

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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