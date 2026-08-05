ハムスターは8月5日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『UFO -A day in the life-』を配信すると発表。配信日は2026年8月6日、価格は1200円だ。

『UFO -A day in the life-』は、1999年にアスキーから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された宇宙人探索バラエティーゲーム。プレイヤーは、宇宙旅客船「ダイマ・オー」が墜落したチャハヤ星系「チキュー」のアパートで行方不明になった宇宙人を救出することを目指す。

個性的な宇宙人とアパートの住人、そしてアパートで繰り広げられる人間ドラマを、ぜひ楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス UFO -A day in the life-

ジャンル：バラエティー

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年8月6日

価格：1200円

プレイ人数：1人

©KADOKAWA CORPORATION / Taro Kudo / ©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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