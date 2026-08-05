1999年にアスキーから発売された宇宙人探索バラエティーゲーム！
『UFO -A day in the life-』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で8月6日に配信！
ハムスターは8月5日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『UFO -A day in the life-』を配信すると発表。配信日は2026年8月6日、価格は1200円だ。
『UFO -A day in the life-』は、1999年にアスキーから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された宇宙人探索バラエティーゲーム。プレイヤーは、宇宙旅客船「ダイマ・オー」が墜落したチャハヤ星系「チキュー」のアパートで行方不明になった宇宙人を救出することを目指す。
個性的な宇宙人とアパートの住人、そしてアパートで繰り広げられる人間ドラマを、ぜひ楽しもう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス UFO -A day in the life-
ジャンル：バラエティー
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年8月6日
価格：1200円
プレイ人数：1人
©KADOKAWA CORPORATION / Taro Kudo / ©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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