1997年にリリースされたトラックボールでアルマジロを操作する新感覚レースゲーム！

ハムスターは7月22日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス アルマジロレーシング』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 アルマジロレーシング』を、新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は、2026年7月23日。価格は、「アーケードアーカイブス」が各1500円／「アーケードアーカイブス2」が各1800円だ。

『アルマジロレーシング』は1997年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。スピードが乗ると丸まって走るアルマジロを操作して、さまざまなイベントが待ち受ける障害コースや、純粋にレースを楽しむことができるスプリントコースでゴールを目指そう。1等賞になるとボーナスゲームを楽しめる。

■開発者からのコメント

株式会社バンダイナムコ研究所では、ナムコ SYSTEM 22／SYSTEM SUPER 22を使用した業務用ゲームの再現について、株式会社ハムスターとの共同開発を行っており、本作で通算8作目となります。

今回、『アルマジロレーシング』を30年ぶりに「アーケードアーカイブス」シリーズとしてリリースできたことは、オリジナル業務用の本作の開発スタッフの1人としても大変感慨深く、本シリーズを楽しんでくださっているファンの皆様に、改めて深く感謝申し上げます。

本ゲームは、トラックボールを使ってアルマジロを転がし、さまざまな障害物をクリアしながら競争するゲームです。コントローラーでのプレイは勿論、USB接続のトラックボールを使うと、当時の体験により近い形で楽しむことができるようになっておりますので、ぜひ試してみてください。

今後とも、「アーケードアーカイブス」「アーケードアーカイブス2」にて、末永く『アルマジロレーシング』の愉快な世界を楽しんでいただければ幸いです。

バンダイナムコ研究所 加来 量一氏

■2026年7月23日の「アーケードアーカイバー」は『アルマジロレーシング』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年7月23日は『アルマジロレーシング』特集。

番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第608回 アーケードアーカイバー アルマジロレーシングスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス アルマジロレーシング

アーケードアーカイブス2 アルマジロレーシング

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年7月23日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：

アーケードアーカイブス：1人

アーケードアーカイブス2：1～4人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス アルマジロレーシング』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 アルマジロレーシング』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

ARMADILLO RACING™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。