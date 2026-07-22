1983年にUPLから発売されたアクションゲーム！
UPLの『マウサー』が「アーケードアーカイブス2」で7月23日に配信決定!
ハムスターは7月22日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※Xbox Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 マウサー』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は2026年7月23日、価格は1100円だ。
『マウサー』は、1983年にUPLから発売されたアクションゲーム。オスネコのニャン太を操作して、ネズミたちにさらわれたメスネコのマリヤを助けよう。利口なネズミたちはあらゆる手段で妨害をしてくる。花嫁を取り戻すため、がんばれニャン太！
なお、現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス マウサー』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 マウサー』を330円で購入できる所有者割引を利用可能。
『アーケードアーカイブス2 マウサー』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやり直すことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。
また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあえる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。
■「マウサー」アーケードアーカイブス公式グッズ販売中！
Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand（アマゾン マーチ オン デマンド）」にて、「マウサー」のTシャツ、長袖Tシャツ、トレーナーをアーケードアーカイブスの公式グッズとして販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。
▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報
https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/
■公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！
「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組となっているので、お見逃しなく。
▼YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
●第608回 アーケードアーカイバー
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス2 マウサー
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※Xbox Play Anywhere対応）
配信日：2026年7月23日
価格：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス マウサー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 マウサー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
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Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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