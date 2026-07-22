ハムスターは7月22日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※Xbox Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 マウサー』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。配信日は2026年7月23日、価格は1100円だ。

『マウサー』は、1983年にUPLから発売されたアクションゲーム。オスネコのニャン太を操作して、ネズミたちにさらわれたメスネコのマリヤを助けよう。利口なネズミたちはあらゆる手段で妨害をしてくる。花嫁を取り戻すため、がんばれニャン太！

なお、現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス マウサー』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 マウサー』を330円で購入できる所有者割引を利用可能。

『アーケードアーカイブス2 マウサー』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやり直すことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。

また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあえる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。

■「マウサー」アーケードアーカイブス公式グッズ販売中！

Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand（アマゾン マーチ オン デマンド）」にて、「マウサー」のTシャツ、長袖Tシャツ、トレーナーをアーケードアーカイブスの公式グッズとして販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。

▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報

https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/

■公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組となっているので、お見逃しなく。

▼YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

●第608回 アーケードアーカイバー

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス2 マウサー

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※Xbox Play Anywhere対応）

配信日：2026年7月23日

価格：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス マウサー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 マウサー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

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Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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